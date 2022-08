Un jardin de xéropaysages éducatifs voit le jour à West Kelowna

Le plus récent jardin de démonstration de xériscape de l’Okanagan Xeriscape Association (OXA) a été dévoilé à West Kelowna mardi 16 août.

Le Xeriscape Spirit Square Garden est une collaboration entre OXA, la ville de West Kelowna et l’Okanagan Basin Water Board.

Xeriscape est un jardinage ou un aménagement paysager avec les conditions naturelles dans lesquelles nous vivons, plutôt que de lutter contre elles. Cela implique l’utilisation de plantes résistantes à la sécheresse.

« Son objectif n’est pas seulement de faire plaisir à ceux qui se rassemblent, mais aussi d’éduquer tout le monde sur les moyens de conserver notre ressource vitale – l’eau », a déclaré Judy Steves, présidente d’OXA.

Elle a noté que l’arrosage des paysages extérieurs est la deuxième plus grande utilisation d’eau dans l’Okanagan derrière la culture des aliments.

Le maire Gordon Milsom a déclaré qu’une fois le nouvel hôtel de ville construit, il pourrait y avoir une opportunité d’y avoir un jardin similaire.

« Pour le mettre en valeur, pour éduquer notre communauté. Nous faisons de notre mieux pour encourager nos résidents à économiser également l’eau.

La directrice exécutive d’OXA, Sigrie Kendrick, a souligné que l’organisation cherchait à étendre sa portée et ses opportunités de formation.

« C’est fantastique d’avoir la collaboration avec West Kelowna », dit-elle.

OXA prévoit d’organiser des cours et des ateliers dans le jardin, qui est situé dans le Westbank Center Park au 2569 May Street.

Vous trouverez plus d’informations sur le jardin et le xeriscaping sur le site Web d’OXA.

Spirit Garden est situé au 2569 May Street à West Kelowna. (Photo/Gary Barnes)

