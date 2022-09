Un Japonais s’immole par le feu pour protester contre les funérailles de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un homme s’est immolé par le feu près du bureau du Premier ministre japonais mercredi dans une manifestation apparente contre la décision du gouvernement d’organiser des funérailles nationales pour l’ancien Premier ministre Shinzo Abe, assassiné le 8 juillet de cette année, ont rapporté les médias.

L’homme, âgé de 70 ans, était inconscient lorsqu’il a été retrouvé pour la première fois, mais a déclaré plus tard à la police qu’il s’était délibérément aspergé d’huile, ont indiqué les médias. Une lettre sur les funérailles d’État d’Abe et les mots “Je m’y oppose fermement” a été trouvée à proximité. Il a été transporté à l’hôpital souffrant de brûlures sur tout le corps, tandis qu’un policier qui tentait d’éteindre les flammes a également été blessé. La police a refusé de confirmer l’incident, qui a eu lieu lors de ce qui aurait été le 68e anniversaire d’Abe.

Les funérailles d’État d’Abe, le plus ancien premier ministre du Japon, sont prévues pour le 27 septembre et quelque 6 000 personnes du Japon et de l’étranger devraient y participer.

L’opposition à l’événement s’est accrue en raison des révélations sur les liens du Parti libéral-démocrate au pouvoir d’Abe avec la controversée Église de l’Unification. Le suspect qui a tiré sur Abe lui a reproché de soutenir l’église, qui, selon lui, avait mis sa mère en faillite.