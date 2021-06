Un Japonais s’est auto-isolé plus d’une décennie avant même le Covid-19, voici pourquoi

Alors que la culture de l’isolement a été normalisée en raison de la pandémie mondiale, elle prospère au Japon depuis longtemps. Au Japon, une personne qui reste isolée et confinée à domicile est connue sous le nom de «hikikomori», ce qui se traduit par un confinement ou un reclus social. Selon des études, il existe plus d’un million de hikikomori dans tout le pays, rapporte le Japan Times. Le ministère japonais de la Santé la définit comme une condition dans laquelle les personnes touchées restent dans un isolement social extrême de la société à leur domicile pendant au moins six mois. L’un de ces individus est Nito Souji, un artiste et développeur professionnel de jeux indépendants, qui est un hikikomori depuis plus de 10 ans et qui ne quitte désormais son appartement qu’une fois tous les deux mois pour se faire couper les cheveux. Diplômé d’une université de Tokyo, il est retourné dans sa ville natale après avoir été incapable de trouver un bon emploi.

À l’origine, il voulait rester hikikoromi pendant trois ans pour pratiquer le dessin et créer des dо̄jinshi et des bandes dessinées auto-publiées, jusqu’à ce qu’il puisse être financièrement indépendant, rapporte le média. Mais maintenant, il vit dans l’appartement de sa tante à Kobe avec un contact limité avec le monde extérieur et se fait livrer ses essentiels à sa porte.

S’adressant à UNILAD, il partage sa routine en disant qu’il a partagé sa journée commence à 11h (heure locale) après qu’il prendra son petit déjeuner tout en rattrapant l’actualité. L’heure suivante, il passe son temps à répondre aux e-mails ou messages nécessaires suivis de son projet de développement de jeu, par la suite il prend son déjeuner et se remet au travail. Le soir, il fera son entraînement physique pendant 20 minutes et après le dîner, il retravaille et se couche à 4 heures du matin.

Depuis 2015, il apprend l’anglais et travaille sur un jeu inspiré de ses expériences personnelles d’enfermement. Le jeu s’appelle Pull Stay, qui a été lancé en octobre 2020, et présente un protagoniste basé et modelé sur Souji lui-même.

Il dirige également une chaîne de diffusion en direct sur YouTube avec plus de 20 000 abonnés.

Maintenant, il est complètement dévoué à son travail et a révélé que cela le rend nerveux de ne pas travailler trop longtemps sur son projet.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici