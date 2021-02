Un Jamaïcain accroché à un bateau chaviré est secouru après 36 heures de mer

Un ressortissant jamaïcain a été secouru dans les eaux au large de la Floride après 36 heures accroché à un bateau qui a chaviré alors qu’il tentait d’entrer aux États-Unis depuis les Bahamas, tandis que six de ses compatriotes sont portés disparus et présumés morts.

Le capitaine Chase Cornell, un skipper de pêche affrété de Fort Pierce, a repéré l’homme sur le radar à environ 20 miles au large et est venu à son secours vendredi dans le bateau de pêche de son employeur, le Southern Eagle.

« J’ai ralenti pour regarder de plus près et j’ai trouvé ce type accroché à son bateau chaviré », a écrit Cornell dans un message Facebook.

« Il avait quitté Bimini avec six autres personnes pour tenter de se rendre aux États-Unis lorsque le bateau a chaviré à 20 heures mercredi soir », a-t-il ajouté.

Cornell et le propriétaire du bateau de pêche Peter Busch ont travaillé ensemble pour amener l’homme à bord

L’homme secouru, un ressortissant jamaïcain dont le nom n’a pas été rendu public, souffrait d’hypothermie et de déshydratation, et l’équipage lui a offert des provisions et des couvertures.

Le capitaine Chase Cornell (ci-dessus) a sauvé l’homme alors qu’il faisait de la pêche sportive en Floride

Le propriétaire du bateau de pêche, Peter Busch, propriétaire de Southern Eagle Distributing et président du conseil d’administration du Busch Wildlife Sanctuary, était également sur place pour apporter son aide au sauvetage.

Un bateau d’intervention de 45 pieds de la station de la Garde côtière Fort Pierce s’est lancé sur les lieux, a reçu le survivant et l’a transféré à terre aux services médicaux d’urgence locaux.

On ne sait pas ce qui est arrivé à l’homme après avoir reçu des soins médicaux ou s’il a été placé sous la garde des autorités de l’immigration.

Un porte-parole de la Garde côtière a déclaré jeudi à DailyMail.com que le service n’avait pas d’autres informations sur l’homme après le sauvetage, et une porte-parole du département de police de Fort Pierce a déclaré que le département n’avait pas été appelé pour l’affaire.

Les services d’immigration et de douane américains n’ont pas immédiatement répondu à une enquête.

« Nous l’avons enveloppé dans des couvertures et l’avons placé devant la descente de la salle des machines pour plus de chaleur », a écrit Cornell dans un message sur les réseaux sociaux.

Cornell, le capitaine de pêche affrété, a déclaré qu’il était «reconnaissant d’avoir été au bon endroit au bon moment».

Après que la Garde côtière eut récupéré l’homme sauvé de son bateau, Cornell a décidé de continuer à pêcher et a attrapé six makaires bleus. Il en a libéré quatre et a étiqueté les deux autres pour un suivi par la Fondation Billfish pour aider aux efforts de conservation.

La Garde côtière a lancé une recherche massive des six membres d’équipage disparus qui, selon l’homme secouru, étaient tombés par-dessus bord du canot chaviré.

Les équipes de la Garde côtière ont fouillé une zone de 10 694 milles tout au long du week-end, mais ont suspendu les recherches dimanche soir.

«La décision de suspendre une affaire de recherche et de sauvetage n’est jamais une décision que nous prenons à la légère», a déclaré le capitaine JoAnn Burdian, commandant du secteur des garde-côtes de Miami.

«Nous offrons nos plus sincères condoléances aux amis et aux familles des personnes impliquées dans cette période difficile», a déclaré Burdian.

Il survient au milieu d’une augmentation apparente des tentatives d’entrer illégalement aux États-Unis par voie maritime, souvent avec des conséquences tragiques.

Lundi, la Garde côtière a suspendu sa recherche de 10 personnes portées disparues à environ 13 km au sud de Long Key.

Les 10 personnes auraient quitté Cuba pour tenter d’entrer aux États-Unis à bord de ce que la Garde côtière a décrit comme un «navire rustique».

«Quelle que soit la nationalité, la Garde côtière met tout en œuvre pour secourir les personnes en péril en mer», a déclaré le capitaine Adam Chamie, commandant du secteur Key West.

« Malheureusement, les migrants qui tentent d’entrer illégalement aux États-Unis par bateau voyagent souvent à bord de navires de fortune en mauvais état de marche.

« La plupart du temps, ces navires sont dangereusement surchargés, prennent activement l’eau et sont mal équipés pour transporter en toute sécurité un nombre illimité de personnes », a ajouté Chaime.

Nous avons fait tout notre possible pour essayer de localiser ces 10 personnes, et nos pensées sont lourdes en sachant que nous n’avons pas été en mesure de les localiser et de les ramener chez leurs proches.

Plus tôt ce mois-ci, trois ressortissants cubains ont été secourus par les garde-côtes après avoir passé 33 jours bloqués sur une île au sud de la Floride, où ils ont survécu en mangeant des rats, des noix de coco et des conques.