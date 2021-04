Un Italien qui vivait seul sur une île depuis 32 ans s’en va après les avis d’expulsion et la pression des autorités. nord de la Sardaigne depuis 1989. Mais maintenant, l’ancien professeur d’éducation physique va emménager dans un petit appartement sur l’île de La Maddalena, rapporte le gardien.

Le gouvernement italien a converti l’île en une partie d’un parc national, par conséquent, Morandi a fait face à un certain nombre de menaces d’expulsion au fil des ans. Selon BBC, le propriétaire de l’île veut qu’il se déplace alors que les autorités du parc national de LaMaddalena veulent transformer l’île en un centre d’éducation environnementale.

Morandi a exprimé ses sentiments sur Facebook le 25 avril avec un message émouvant où il a écrit: «Je vais partir en espérant que Budelli sera protégé car je l’ai protégé pendant 32 ans».

Marre du «consumérisme et de la situation politique en Italie», Morandi, avec ses amis, entreprend un voyage au bord de la mer pour s’installer «loin de toute civilisation et commencer une nouvelle vie proche de la nature».

Morandi est arrivé sur la plage rose emblématique de Budelli et a rencontré le gardien de l’île, qui était sur le point de prendre sa retraite, il a donc vendu son bateau et a décidé de rester en tant que gardien, s’occupant de l’île.

Selon Fabrizio Fonnesu du parc national de La Maddalena, Morandi a apporté des modifications à sa hutte sans les permis nécessaires. Sa hutte actuelle était une station de radio, un abri de la Seconde Guerre mondiale.

Le cœur brisé a dit à Morandi Le gardien qu’il a abandonné le combat car «cette fois, cela semble être réel». Annonçant sa décision de partir, il a déclaré qu’il déménagerait dans un petit appartement à La Maddalena, ajoutant que sa vie ne changerait pas trop.

Pendant trois décennies, Morandi a partagé des extraits de sa vie en ligne via des photos et des vidéos. Maintenant, il s’est familiarisé avec les arbres, les rochers et les animaux de l’île car il a depuis des années dégagé ses chemins, balayé les plages et parlé aux touristes de l’environnement. Une pétition a été signée par des milliers de personnes demandant au gouvernement de le garder sur l’île, mais tout est allé en vain.

