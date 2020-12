Un Italien anonyme, frustré par une dispute avec sa femme, a marché 450 km (280 miles) pour se calmer avant d’être arrêté par la police, qui impose un confinement strict dans le pays.

L’homme de 48 ans sans nom aurait marché pendant une semaine pour calmer ses nerfs après une bagarre domestique avec son partenaire. Sa promenade a commencé à Côme, dans le nord de l’Italie près de la frontière suisse, et s’est terminée à 450 km au sud dans la ville de Fano sur la côte Adriatique.

Selon un Rapport indépendant, il a été arrêté par des policiers à 2 heures du matin pour avoir enfreint les normes du pays en matière de couvre-feu, et a été déconcerté de savoir qu’il avait marché aussi loin. Cependant, après des vérifications préliminaires, ils ont découvert qu’il était porté disparu depuis une semaine, car sa femme avait signalé sa disparition à Côme une semaine plus tôt.

Bien que l’homme paraisse brillant, il était froid et fatigué. Il a admis qu’il ne réalisait pas jusqu’où il avait parcouru sa longue marche pour se vider l’esprit, selon le rapport. Il a dit qu’il avait reçu de la nourriture d’étrangers lors de sa randonnée épique, qui durait en moyenne 64 à 65 km (40 miles) par jour.

La femme de l’homme est venue le chercher après avoir été informée par la police de l’endroit où il se trouvait.

Elle a confirmé qu’il était effectivement sorti de leur maison à Côme, après que les deux se soient disputés une semaine plus tôt et qu’elle ne l’avait pas revu depuis. Cependant, le couple était uni, elle a reçu la facture d’hôtel de son mari à Fano et a également été invitée à payer l’amende de 400 euros (environ Rs 35000) qu’il avait encourue pour avoir violé le COVID-19[feminine couvre-feu.

L’Italie a imposé un couvre-feu à l’échelle nationale de 22 heures à 5 heures du matin pour réduire la deuxième vague coronavirus cas.

Il a désigné et ajouté d’autres régions coronavirus des «zones rouges» à haut risque alors que les cas à travers le pays ont atteint un nouveau record quotidien.

Les Italiens devront rester chez eux à moins qu’ils ne se rendent au travail, ne font du shopping ou ne viennent en urgence médicale. Des bars, des restaurants et la plupart des magasins restent à proximité.