Un Israélien sauve sa fille d’une attaque de coyote à Los Angeles ; Regarder la vidéo

La plupart des parents peuvent tout mettre en œuvre pour protéger leurs enfants de tout danger et nous sommes sur le point de vous en montrer un exemple qui a été filmé. Un Israélien à Los Angeles a sauvé sa fille d’une attaque de coyote.

Le tout-petit est vu tiré sur la pelouse de la famille par l’animal dans la vidéo, qui a été enregistrée par des caméras placées à l’extérieur de la maison de la famille Eliyahuo à Woodland Hills. L’animal s’enfuit alors après avoir été chassé par son père, identifié comme Ariel Eliyahuo.

La vidéo terrifiante commence avec Ariel garant son véhicule près de la pelouse et juste au moment où sa petite fille sort du véhicule, un coyote est vu foncer vers elle et l’attaquer, essayant de l’entraîner. Ariel saute de sa voiture et court vers l’animal, ce qui le fait libérer la fille. Ramassant sa fille, Ariel jette alors un caillou à proximité sur l’animal, l’effrayant. Regardez la vidéo ici.

Selon Daily Mail, la fille d’Ariel a deux ans et a été transportée d’urgence dans un hôpital voisin après avoir subi une blessure profonde à la jambe. Cependant, sa famille a déclaré que la blessure n’était pas mortelle et qu’elle se remettait.

Selon la famille, le père a d’abord cru que la fille était tombée au sol avant de se rendre compte qu’il s’agissait d’un coyote, ce qui est courant à Los Angeles mais attaque rarement les gens en raison de leur petite taille. Curieusement, le coyote semble être un harceleur constamment effrayant, apparaissant à nouveau près des locaux de la maison plus tard dans la journée lorsque les médias étaient là pour signaler l’incident. Ariel et d’autres personnes du quartier l’ont encore une fois chassé.

