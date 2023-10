Un Israélien disparu a assisté au festival avant de se taire face aux attaques du Hamas

Dans la matinée du samedi 7 octobre, des terroristes soutenus par l’Iran ont lancé une attaque terrestre surprise brutale et un tir de roquettes sur Israël. Les terroristes du Hamas ont violé, torturé et assassiné des centaines de civils au cours de frappes aériennes répétées et d’actes de terrorisme depuis le sol.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré la guerre samedi. Les dirigeants du monde entier, y compris le président Biden, ont condamné les atrocités et les actes de terrorisme perpétrés en Israël.

Les autorités israéliennes ont rapporté que plus de 900 Israéliens auraient été morts, dont des hommes, des femmes, des bébés et des personnes âgées, depuis le début des atrocités samedi. Au moins 11 Américains auraient été tués et au moins quatre Israéliens-Américains auraient été kidnappés. Certains soldats ont déclaré avoir trouvé des bébés avec la tête coupée, selon i24 News.

Plus de 250 civils ont été tués samedi lors du festival de musique Tribe of Nova. Des centaines de civils ont également été enlevés lors du concert et emmenés à Gaza par le Hamas. Le groupe terroriste menace de diffuser les exécutions de ces otages en réponse aux frappes aériennes israéliennes.

Roee Yaakov, 24 ans, de Tel Aviv, a déclaré à Fox News Digital que son frère, Ilan Moshe Yaakov, 29 ans, et son cousin étaient présents au festival et sont actuellement portés disparus.

« Nous avons reçu une vidéo de lui quelques instants après qu’ils ont commencé à voir les roquettes vers Israël », a déclaré Yaakov. « Cela a pris un peu de temps et après cela, ils ont commencé à entendre des tirs, non pas des roquettes, mais des armes à feu, et ils ont commencé à voir des terroristes. »

Roee Yaakov est un officier de l’armée et de l’infanterie israéliennes. Il a déclaré à Fox qu’il savait que son commandant de l’armée, son deuxième chef et d’autres commandants avaient été tués. Il a été appelé à se déployer pour la guerre il y a deux jours, mais il est resté sur place pour s’occuper de la famille qu’il refuse de laisser derrière lui.

« Ma famille ici est brisée », a-t-il déclaré. « Je ne peux pas laisser ma sœur et ma mère seules ici. »

La famille Yaakov a grandi à Tel Aviv dans ce que Roee décrit comme un quartier en quelque sorte un « bidonville ». Il a expliqué qu’Ilan a quitté Israël pendant un certain temps, mais qu’à son retour, il a commencé à travailler dans un centre de jeunesse dans le même quartier.

Ilan a travaillé avec des enfants israéliens après l’école, a participé à des activités amusantes et leur a donné des conseils sur diverses questions éducatives de la vie. Il leur a donné un endroit heureux, loin des situations de violence à la maison, même pour une brève période.

« C’est un travail très dur, surtout en Israël », a-t-il déclaré à propos du rôle de son frère en tant que directeur et instructeur au centre de jeunesse. « Il aimait vraiment la jeunesse et donner de lui-même à notre quartier. » Roee a expliqué que son frère souhaitait faire partie de la municipalité de Tel Aviv et exercer une influence positive encore plus grande sur la ville.

« C’est un gars très généreux, très joyeux, toujours heureux, toujours de bonne humeur, toujours positif. »

Roee était à Bruxelles lorsqu’il a entendu parler pour la première fois des attaques terroristes contre Israël. Il était naturel qu’il retourne immédiatement en Israël.

« J’ai commencé à comprendre que cela devenait réel », en référence à la vidéo d’Ilan. « Je savais alors : il avait disparu. »

Les frères et sœurs Yaakov, dont Roee, font tout ce qu’ils peuvent pour retrouver leur frère pendant la période la plus atroce et la plus meurtrière pour la communauté juive depuis l’Holocauste.

« Mon petit frère, âgé de 19 ans, a décidé d’aller seul dans le sud, dans la zone de guerre, à la recherche de notre frère », a déclaré Roee à propos de son plus jeune frère, Tal Yaakov. « Il voulait être avec les flics et l’armée et essayer de trouver quelque chose, n’importe quel indice, qui pourrait nous donner un minimum d’informations. »

Tal n’est pas revenu les mains vides lors de ses recherches. Il a découvert la chemise jaune fluo qu’Ilan portait dans la vidéo alors que des roquettes étaient tirées au-dessus de sa tête. Bien que la chemise ait été retrouvée, elle ne portait pas sur Ilan et était trouée. Roee a encouragé Tal à revenir du sud, mais il a choisi de rester.

La famille Yaakov recherche le moindre indice sur l’endroit où pourrait se trouver Ilan. Ils n’ont pas eu de ses nouvelles depuis des jours, depuis le début des massacres et des enlèvements de civils israéliens, mais Roee espère en savoir plus sur ce qui est arrivé à Ilan. La dernière communication signalée par Ilan remonte à la réponse à un appel de son patron. Son patron a demandé conseil à Ilan pour savoir s’il fallait ou non ouvrir le centre de jeunesse, car il est souterrain et plus sûr pour les civils.

« Nous cherchons si les gens l’ont vu. Est-ce qu’il s’enfuyait ? »

La famille demande à toute personne ayant pu se trouver avec lui ou l’avoir vu d’indiquer où il se trouve.

Roee a déclaré à Fox News Digital que son frère est un gars merveilleux qui aime son pays, lui fait confiance et ferait tout pour elle. Ilan est appelé chaque année pendant quelques jours pour se battre pour Israël et Roee dit qu’il le fait très volontiers.

« Nous faisons tous confiance au pays pour le ramener vivant », a-t-il conclu.