Un Israélien de 5 ans, seul membre de la famille à avoir survécu à la chute du téléphérique en Italie qui a tué 14 personnes, dont ses parents et son frère

Un GARÇON d’Israël âgé de cinq ans est le seul membre de sa famille à avoir survécu à un plongeon de téléphérique en Italie qui a tué 14 personnes.

Le père d’Eitan Biran, Amit Biran, 30 ans, et sa femme de 26 ans, Tal Peleg-Biran, sont morts avec leur autre fils Tom Biran et ses grands-parents dans la tragédie.

Facebook

Amit Biran et sa femme Tal Peleg-Biran sont décédés avec leur fils cadet Tom Biran[/caption]

Facebook

Les grands-parents du couple ont également été tués dans l’accident[/caption]

AFP

Les vestiges du téléphérique gisant au sol[/caption]

La famille vivait dans le nord de l’Italie et ses grands-parents Barbara et Yitzhak Cohen, âgés de 71 et 81 ans, venaient de Tel Aviv.

Eitan est actuellement soigné à l’hôpital de Turin après le terrible accident au cours duquel des touristes ont été envoyés s’écraser sur une montagne.

Le Dr Biran travaillait dans une clinique à Pavie après avoir étudié la médecine dans la ville et sa femme diplômée en psychologie s’occupait de leurs fils.

La sœur d’Amit et son mari Nirko, qui vivent également dans la région de Pavie, a dit au Corriere della Serra: «Nous avons entendu la nouvelle et nous avons immédiatement commencé à lire ce qui s’était passé.

«Nous savions qu’Amit et sa famille y étaient allés, mais nous ne pensions pas voir leurs noms parmi les victimes de cette tragédie.

«Nous sommes choqués et prions pour que le petit Eitan puisse survivre et revenir vers nous.»

Le journal dit que les voisins les décrivent comme une «famille merveilleuse, avec une vie à venir».

La sœur d’Amit Biran, Aya Biran, a déclaré que Barbara et Yitzhak Cohen avaient décidé de rendre visite à la famille pour échapper à la situation sécuritaire en Israël pendant les hostilités avec le Hamas, le Times of Israel rapporte.

«Yitzhak et Barbara voulaient voir les arrière-petits-enfants. Des roquettes tombaient en Israël; ils ont pensé: «Que peut-il se passer en Italie?», dit-elle.

D’autres histoires déchirantes commencent également à émerger après l’accident de dimanche matin.

Un médecin a envoyé un dernier message à sa sœur pour lui dire qu’elle montait à bord d’un téléphérique du nord de l’Italie – une heure avant qu’il ne plonge de 20 mètres au sol, faisant 14 morts.

Roberta Pistolato, médecin travaillant en première ligne de la bataille de l’Italie contre Covid, est décédée dans la tragédie alors qu’elle célébrait son 40e anniversaire avec son petit ami Angelo Gasparro, 45 ans.

Peu de temps avant l’horreur, qui aurait eu lieu lorsqu’un câble s’est cassé près du sommet d’une montagne de 4 900 pieds à Mottarone, Mme Pistolato a envoyé un texto à sa sœur: «Nous montons dans le téléphérique.»

Vittorio Zorloni, 55 ans, et sa partenaire de 37 ans, Elisabetta Personini, ont été tués avec leur fils Mattia, âgé de cinq ans.

Le couple, qui devait se marier le mois prochain, a été tué sur le coup lorsque la voiture a heurté le sol et que leur fils est décédé à l’hôpital de Turin.

L’accident a également coûté la vie à Serena Cosetino, 27 ans, chercheuse scientifique, et à son petit ami de 30 ans, Mohammed Reza Shahisavandi, un étudiant iranien, qui travaillait également dans un bar à Rome.

Le couple de fiancés Silvia Malnati 27 ans et Alessandro Merlo, 29 ans, ont également été tués.

Un garçon de neuf ans est décédé après avoir été transporté par avion dans un hôpital de Turin.

Facebook

Le couple israélien vivait dans le nord de l’Italie[/caption]

Facebook

Angelo Gasparro et Roberta Pistolato ont été tués lorsque le téléphérique a plongé au sol[/caption]

Facebook

Le couple fiancé Silvia Malnati et Alessandro Merlo ont également été tués[/caption]

Facebook

Silvia, 27 ans, et Alessandro, 29 ans, étaient populaires auprès des voisins, qui ont parlé de leur chagrin[/caption]

AFP

Une famille a perdu cinq membres dans la tragédie de dimanche, dont un garçon de deux ans[/caption]

AFP

L’accident s’est produit juste un mois après la réouverture des téléphériques après le verrouillage[/caption]

EPA

L’horreur se serait produite lorsqu’un câble s’est brisé près du sommet d’une montagne à Mottarone[/caption]

La cause exacte de l’incident reste incertaine, mais des rapports locaux suggèrent que le câble a peut-être échoué à environ 984 pieds du sommet de la montagne.

Walter Milan, un porte-parole du sauvetage alpin, a déclaré à la chaîne de télévision RaiNews24 que le téléphérique avait été laissé «froissé» par l’impact.

Le maire de la région, Marcella Severino, a déclaré que la catastrophe aurait été causée par un câble cassé, bien que la cause fasse l’objet d’une enquête.

Mme Pistolato et M. Gasparro, qui vivaient à Castel San Giovanni, avaient fait un voyage à la montagne pour fêter son anniversaire, la Repubblica rapports.

M. Merlo et Mme Malnati venaient de la ville de Varèse, dans le nord du pays, où les voisins ont raconté leur dévastation.

L’un d’eux a déclaré que Mme Malnati était «toujours de bonne humeur».

Mme Severino a déclaré que les randonneurs avaient entendu un bang lorsque la voiture a tiré en arrière et a basculé au sol.

‘NOUS SOMMES DÉVASTÉS’

«Certains ont été tués à l’intérieur, tandis que d’autres ont été jetés de la voiture. Il semble que le câble a cédé, et les marcheurs l’ont vu se produire », a-t-elle déclaré.

«Ils ont entendu une forte détonation et ont vu le téléphérique juste avant le sommet, puis il a accéléré en arrière, a heurté un pilier de soutien et est tombé.

«Là où il a touché le sol est un endroit éloigné, c’est à la lisière de certains bois, et les témoins ont dit qu’il a roulé trois fois avant de s’arrêter contre des arbres.

Le maire a ajouté: «Nous sommes dévastés, dans la douleur.

AFP

La maire de la région, Marcella Severino, a déclaré aux journalistes: « Nous sommes dévastés, dans la douleur »[/caption]

AFP

Les sauveteurs ont eu du mal à accéder aux lieux de la tragédie en raison de la pente raide et de la forêt dense[/caption]

AFP

Après être tombée, la télécabine a roulé avant de finalement s’arrêter lorsqu’elle s’est écrasée dans un arbre[/caption]

«C’est un moment terrible pour moi et pour notre communauté et je pense aussi pour toute l’Italie.»

Le Premier ministre italien Mario Draghi a déclaré: «J’ai entendu avec une profonde tristesse le tragique accident du téléphérique de Stresa Mottarone.

«J’exprime la sympathie de tout le gouvernement aux familles des victimes, avec une attention particulière aux enfants impliqués qui ont été gravement blessés, ainsi qu’à leurs familles.»

Un témoin a déclaré à MailOnline: «C’était une descente très raide, donc le téléphérique a dégringolé pendant un moment avant de s’arrêter contre des arbres.

«La police est sur les lieux de l’incident et essaie d’identifier les personnes. C’est une matinée dévastatrice pour nous tous.





La ligne de câble a fermé en 2014 pour une rénovation de 4,4 millions d’euros, contre une ouverture en 2016.

Cependant, il a ensuite fermé à la suite du verrouillage du coronavirus, qui a forcé la fermeture des remontées mécaniques à travers l’Italie. Il a rouvert il y a moins d’un mois, le 24 avril.

Le service a commencé à fonctionner en août 1970 et le trajet dure 20 minutes.