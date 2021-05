Un garçon israélien qui a survécu à l’accident du téléphérique en Italie a peut-être été sauvé par un «dernier câlin» de son père qui le protégeait.

Eitan Biran, 5 ans, alors qu’il souffrait de blessures mortelles, était le seul survivant de la tragédie de Mottarone qui a tué sa mère, son père et sa sœur.

Amit Biran et sa femme Tal Peleg-Biran sont décédés avec leur fils cadet Tom Biran Crédit: Facebook

Les grands-parents du couple ont également été tués dans l’accident Crédit: Facebook

Les vestiges du téléphérique gisant au sol Crédit: AFP

Des sources qui seraient de l’hôpital Regina Margherita de Turin ont affirmé qu’un «dernier câlin» de son père l’avait sauvé en raison du corps solide de son père ayant amorti l’impact de l’accident.

« Papa avait une carrure robuste, peut-être que le dernier câlin instinctif pour le protéger de la mort l’a sauvé », a déclaré une source citée dans le journal italien TGCOM24.

La tante d’Eitan, Aya Biran, la sœur de son père, est arrivée à l’hôpital tard dimanche soir et a demandé que des prières soient faites pour son neveu.

Elle a déclaré: «J’ai appris ce qui s’était passé grâce aux messages Whatsapp. J’ai commencé à recevoir tellement de « je suis désolé » et je ne comprenais pas pourquoi. «

Selon le journal italien La Stampa, Eitan aurait demandé « Où est maman? » à son arrivée à l’hôpital de Turin, en Italie, conscient mais dans une grande douleur.

Sa mère, Tal Peleg, âgée de 27 ans, est décédée dans l’accident avec le père d’Eitan, Amit Biran, âgé de 30 ans, et sa sœur, Tomer, âgée de seulement 2 ans.

Le jeune est actuellement intubé et endormi après avoir subi une blessure à la tête dans l’accident qui a tué 14 des 15 personnes à l’intérieur de la cabine du téléphérique.

Son pronostic n’a pas été révélé.

Eitan est né en Israël et vivait avec sa famille à Pavie, en Italie, depuis quatre ans, où son père terminait un diplôme en médecine.

Ses arrière-grands-parents ont également péri dans l’accident, qui s’est produit à environ 300 mètres du sommet du mont Mottarone, près du lac Majeur, le 23 mai.

Les arrière-grands-parents vivaient en Israël et s’étaient rendus en Italie pour rendre visite à leurs proches après avoir été vaccinés contre le Covid-19.

Eitan était l’un des deux passagers qui ont initialement survécu à l’accident, qui s’est produit lorsqu’une ligne de câble s’est cassée, provoquant la chute de la cabine d’environ 70 pieds avant de dévaler la montagne.

Le couple israélien vivait dans le nord de l’Italie Crédit: Facebook

Angelo Gasparro et Roberta Pistolato ont été tués lorsque le téléphérique a plongé au sol Crédit: Facebook

Le couple fiancé Silvia Malnati et Alessandro Merlo ont également été tués Crédit: Facebook

Une famille a perdu cinq membres dans la tragédie de dimanche, dont un garçon de deux ans Crédit: AFP

L’accident s’est produit juste un mois après la réouverture des téléphériques après le verrouillage Crédit: AFP

L’horreur se serait produite lorsqu’un câble s’est brisé près du sommet d’une montagne à Mottarone Crédit: EPA

La maire de la région, Marcella Severino, a déclaré aux journalistes: « Nous sommes dévastés, dans la douleur » Crédit: AFP

Les sauveteurs ont eu du mal à accéder aux lieux de la tragédie en raison de la pente raide et de la forêt dense Crédit: AFP

Après être tombée, la télécabine a roulé avant de finalement s’arrêter lorsqu’elle s’est écrasée dans un arbre Crédit: AFP

Mattia Zorlon, également âgé de 5 ans, a été secouru inconscient avec un traumatisme à la poitrine et au crâne et une double fracture aux jambes.

Il a été réanimé et intubé mais a succombé plus tard à ses blessures.

Les parents de Mattia ont également perdu la vie dans l’accident dont Eitan est désormais le seul survivant.

Les témoins de la catastrophe disent avoir entendu un «fort sifflement» lorsque la ligne s’est cassée, a déclaré la maire locale, Marcella Severino.

Elle a déclaré que la voiture avait redescendu la ligne jusqu’à ce qu’elle ait heurté un pylône avant de tomber au sol.

Une enquête a été ouverte pour enquêter sur les « causes techniques et organisationnelles » et les procureurs examineront d’éventuelles accusations pénales, a déclaré le ministre des Transports Enrico Giovannini.