Un Israélien britannique décrit l’épreuve terrifiante alors que les militants du Hamas ont pris d’assaut son domicile | Nouvelles du monde

Un citoyen anglo-israélien et sa femme ont raconté leur calvaire de 12 heures enfermés dans un coffre-fort à l’épreuve des bombes alors que des militants du Hamas incendiaient leur maison et que des fusillades éclataient autour d’eux.

Parfois, ils se trouvaient à quelques centimètres des militants et étaient obligés de rester sur place. Les combattants du Hamas ont attaqué les troupes des Forces de défense israéliennes (FDI) pendant des heures sans eau ni nourriture, coincés dans le pyjama qu’ils portaient à leur réveil.

Ben, qui n’a pas souhaité donner son deuxième nom, a partagé sa terrifiante épreuve avec Sky News depuis un point d’évacuation près de la mer Morte.

Originaires du Worcestershire, Ben et sa femme vivent dans un kibboutz nommé Be’eri, situé à environ 5 km du israélien frontière avec la bande de Gaza, depuis 26 ans.

Cette carte montre la position du kibboutz Be'eri





L’homme de 52 ans s’y est installé après avoir rencontré sa future épouse alors qu’il rendait visite à son frère, qui s’était rendu en Israël en tant que volontaire.

Ben s’est réveillé au son des tirs de roquettes, ce qui, selon lui, n’était « pas inhabituel », et a été accueilli à l’extérieur par ses voisins, qui – comme lui – étaient en pyjama.

« Nous pensions que ce serait bientôt fini, mais ce n’était pas le cas », a-t-il déclaré.

Le système antimissile israélien Iron Dome a été vu intercepter des roquettes lancées depuis la bande de Gaza





Il a regardé le système Iron Dome intercepter un certain nombre de roquettes, avant de recevoir un message texte demandant à tous les habitants de la zone de s’enfermer dans leurs coffres-forts.

Le coffre-fort, comme beaucoup dans la région, est une petite pièce de 5 x 4 m² avec une porte anti-gaz et anti-explosion, qui ne peut pas être ouverte de l’extérieur lorsqu’elle est fermée.

Il y a une petite fenêtre renforcée avec de l’acier antidéflagrant qui peut être ouverte vers l’extérieur.

La pièce sert également de chambre pour son fils lorsqu’il reste chez lui.

Il s’attendait à recevoir un message clair d’ici une demi-heure, mais au lieu de cela, il a commencé à entendre des voix arabes au loin, s’approchant progressivement de sa maison.

« Ils étaient à quelques centimètres de moi »

Ben estime que 30 militants du Hamas se trouvaient dans son kibboutz, et la rapidité et l’ampleur de l’attaque ont surpris le quartier.

Le quartier de Ben au kibboutz Be'eri, avant l'attaque





« Nous étions tellement mal préparés à une attaque aussi sans précédent, et nous n’avions ni eau, ni nourriture, ni rien ». [in the safe room] » il a dit.

Ben et sa femme restaient silencieux sur le sol de la pièce lorsqu’ils ont entendu une agitation à l’extérieur de sa maison et d’autres cris – avant d’entendre un « énorme boum » alors que sa porte d’entrée était enfoncée.

« Ils étaient à quelques centimètres de moi alors que je tenais la porte », a-t-il déclaré.

« J’avais froid, je transpirais abondamment en un instant avec un niveau d’alerte si élevé. »

Malgré leur proximité, les militants n’ont pas tenté de pénétrer dans le coffre-fort, mais Ben les a entendu détruire la maison à l’extérieur.

« Il faisait incroyablement chaud »

Il suppose que la télévision et les fenêtres ont été brisées, car des bruits et des coups ont été entendus pendant un certain temps avant que les assaillants ne semblent quitter la maison.

« Très peu de temps après, nous avons pu entendre des crépitements et commencer à sentir de la fumée », a-t-il déclaré.

Émotif, il a déclaré : « nous avons compris que notre maison était en feu ».

Ben et sa femme ont écouté leur maison s’effondrer autour d’eux, le toit s’effondrant et d’autres fenêtres se brisant à cause de la chaleur.

La porte, conçue pour empêcher une attaque de gaz, a vu son joint fondre, permettant à une épaisse fumée de pénétrer dans le coffre-fort.

« Il faisait si chaud, c’était si incroyablement chaud », a déclaré Ben, « Je ne sais pas comment nous ne nous sommes pas évanouis. »

Il a décrit comment ils étaient tous deux allongés sur le sol, les draps du lit de leur fils leur couvrant la bouche pour bloquer la fumée.

« De temps en temps, nous parvenions à respirer grâce à une fissure dans nos stores », a-t-il déclaré.

Après des heures passées dans ce qu’il appelle « l’enfer », Ben et sa femme ont entendu les forces israéliennes arriver et engager les combattants du Hamas.

Malgré l’arrivée de troupes amies, Ben et sa femme ne connaîtront aucun répit face à la chaleur et à la fumée pendant encore six heures, pendant qu’ils écouteront les coups de feu.

« Pendant encore six heures, nous avons écouté des fusillades tout autour de nous », a-t-il déclaré.

« Je pense qu’il y avait un homme armé sur notre toit, car les tirs étaient si proches »,

Les deux hommes étaient piégés, sans autre choix que de rester sur place.

Par la fente des stores du coffre-fort, ils ont vu la maison d’un voisin prendre feu.

« Nous l’avons vu prendre feu », a déclaré Ben, expliquant que le feu s’est rapidement propagé à d’autres maisons du quartier.

Il ne connaît pas le sort de beaucoup de ses voisins, mais il a vu une explosion massive émaner du coffre-fort d’une autre maison voisine.

Après des heures de combat, Ben a déclaré que lui et sa femme avaient repris courage après que « les cris soient passés de l’arabe à l’hébreu » et que les soldats de Tsahal aient commencé à aller de maison en maison dans le quartier pour évacuer les survivants de l’attaque.

Les soldats ont pu tirer les deux hommes à travers la fenêtre du coffre-fort une fois ouverte par Ben, car la maison de l’autre côté de la porte était probablement trop instable pour pouvoir s’échapper étant donné les dégâts causés par l’incendie.

Ils ont été précipités à l’arrière d’un 4×4 et chassés dans l’obscurité, incapables d’évaluer les dégâts causés à leur maison ni même de récupérer des vêtements de rechange.

« Quand diable allons-nous être en sécurité ?

Ben et sa femme étaient entrés dans le coffre-fort vers 7 heures du matin et en sont ressortis plus de 12 heures plus tard, trempés de sueur, déshydratés et toujours en pyjama qu’ils portaient lorsqu’ils sont entrés.

Lorsqu’ils ont été déposés à un point d’extraction dans un parking, Ben a déclaré qu’on leur avait donné de la nourriture et de l’eau.

De nouveau ému, Ben a déclaré qu’un soldat lui avait proposé de lui donner une paire de chaussettes, alors qu’il avait remarqué qu’il marchait pieds nus sur le gravier du parking.

« C’était un acte de gentillesse, je ne l’oublierai pas, aussi petit soit-il. »

Mais ils n’étaient pas encore sortis du bois.

Attendant sur le parking pendant plus d’une heure, Ben a déclaré qu’un cri avait retenti indiquant que des militants du Hamas étaient à proximité, ce qui a été rapidement suivi par le bruit de coups de feu et de petites bouffées de poussière surgissant sur le sol autour de lui.

« Je me suis demandé : « Quand allons-nous être en sécurité ? », a-t-il déclaré.

Lorsque les combats ont cessé, lui et d’autres survivants ont été chargés dans un camion à toit ouvert et emmenés dans un stade sportif voisin, avant d’être transférés dans une zone proche de la mer Morte et hébergés dans des hôtels.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il allait faire maintenant, Ben a répondu qu’il ne savait pas s’il pourrait rester dans le pays après cette épreuve, étant donné les dommages présumés à sa maison et au kibboutz dans son ensemble.

« Une grande partie de moi veut quitter Israël, même si nous vivons ici depuis 26 ans. »

« C’est notre maison », dit-il, « et tout ça a disparu ».