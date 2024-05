Un Israélien blessé par un tir de roquettes sur Kiryat Shmona

(26 mai 2024 / JNS)

Un homme d’une quarantaine d’années a été légèrement blessé par l’explosion d’une roquette du Hezbollah à Kiryat Shmona, dans le nord d’Israël, a annoncé dimanche soir le groupe d’intervention médicale d’urgence Magen David Adom.

La victime a été soignée par les ambulanciers sur place avant d’être transférée au centre médical Ziv à Safed, ajoute l’organisation.

Plusieurs barrages de roquettes ont été lancés depuis le sud du Liban dimanche soir vers Kiryat Shmona, Misgav Am, Kfar Giladi et Tel Hai, les médias locaux faisant état d’au moins 60 lancements vers la Galilée.

Plus tôt dimanche, des missiles antichar du Hezbollah ont frappé plusieurs communautés le long de la frontière nord d’Israël, selon les autorités locales.

Selon le Conseil régional de Haute Galilée, les missiles ont touché des maisons dans les mochav Avivim, mochav Margaliot et dans le kibboutz Shnir, causant d’importants dégâts et des incendies. Aucune victime n’a été signalée, même si un homme a dû être secouru d’une maison endommagée à Avivim.

Le Hezbollah a assumé la responsabilité des tirs de missiles et de roquettes sur les villes frontalières en grande partie évacuées, affirmant avoir attaqué en réponse aux frappes de l’armée de l’air israélienne contre le groupe terroriste au sud du Liban.

Dimanche, des avions de l’IAF ont attaqué des infrastructures à Naqoura et Ayta ash Shab à la suite de frappes nocturnes au Liban. En outre, l’artillerie de Tsahal a attaqué des cibles du Hezbollah à Khiam, Hula, Markaba et Kafr Kila.

Au moins huit membres terroristes du Hezbollah ont été tués dans les attaques de représailles de l’armée israélienne tout au long de la journée de dimanche, Ynet signalé.

Israël est déterminé à rétablir la sécurité à la frontière avec le Liban et à créer les conditions qui permettront aux résidents déplacés de retourner dans l’Extrême-Nord, a déclaré jeudi le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

« Nous avons des plans détaillés, importants et même surprenants », a déclaré le Premier ministre aux troupes lors d’une visite au quartier général du Commandement Nord de Tsahal à Safed. « Mais je ne partagerai pas ces plans… avec l’ennemi », a déclaré Netanyahu, ajoutant que l’armée est « constamment en action sur le front nord ».

L’armée israélienne a déjà tué « des centaines » de membres du Hezbollah dans le sud du Liban depuis que le groupe terroriste soutenu par l’Iran a rejoint la guerre contre l’État juif en soutien au Hamas le 8 octobre, a-t-il déclaré.

Le Hezbollah mène des attaques quasi quotidiennes contre Israël depuis qu’il a rejoint la guerre contre l’État juif. Les attaques ont tué plus de 20 Israéliens et un travailleur indien et infligé des dégâts considérables.

Plus de 80 000 habitants de 42 communautés du nord d’Israël situées à 10 km de la frontière libanaise restent déplacés internes, la plupart d’entre eux étant hébergés dans des hôtels, en raison de la menace persistante du Hezbollah.