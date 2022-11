Un Israélien arrêté en Afrique du Sud avec des armes et un fourgon de torture

L’Israélien de 46 ans est membre du gang Abergil, qui s’occupe de trafic de drogue et d’extorsion, et il est recherché en Israël pour plusieurs tentatives de meurtre, a déclaré jeudi le colonel de la police sud-africaine Athlenda Mathe dans un communiqué.

JOHANNESBURG – Un homme réputé être l’un des chefs de gangs les plus recherchés d’Israël a été arrêté lors d’une descente dans une maison dans une banlieue chic de Johannesburg où les autorités sud-africaines ont déclaré avoir également trouvé des armes à feu, de la drogue et une camionnette équipée pour la torture.

Le suspect figure sur la liste des personnes recherchées par Interpol depuis 2015 et s’est caché en Afrique du Sud pendant plusieurs années, a déclaré Mathe. Sept autres personnes ont été arrêtées lors du raid, selon le communiqué.

Les autorités ont déclaré que des murs de 4 mètres (13 pieds) de haut entouraient la maison. Parmi les objets saisis figuraient 19 armes à feu, dont cinq fusils d’assaut et sept pistolets, six motos – dont trois signalées comme volées, un dispositif de brouillage du signal, quatre drones équipés de caméras et huit véhicules à moteur.