Un Islandais a vu la lave d’une éruption volcanique brûler sa maison en direct à la télévision.

Hrannar Jon Emilsson attendait depuis des mois d’emménager dans sa nouvelle maison située dans le petit village de pêcheurs de Grindavík, en Islande. Puis dimanche, il l’a vu se faire engloutir par la lave – à la télévision en direct.

La maison a été détruite par la deuxième éruption volcanique du sud-ouest de l’Islande en moins d’un mois. La première fois récemment a éclaté C’était le 19 décembre, quelques semaines après que les quelque 3 800 habitants de Grindavík aient été évacués de la région, les tremblements de terre ayant engendré une catastrophe. fissure de plusieurs kilomètres dans la terre et les bâtiments endommagés. Cette éruption a cependant été de courte durée et les habitants ont pu regagner leurs foyers juste avant Noël, le 22 décembre.

La lave s’écoule d’un volcan alors que des maisons brûlent à Grindavik, en Islande, le 14 janvier 2024, dans cette capture d’écran obtenue à partir d’une vidéo sur les réseaux sociaux. Bjorn Steinbekk/@bsteinbekk via Instagram/via REUTERS



Puis dimanche matin, le l’éruption a recommencé, envoyant des coulées de lave vers le village de pêcheurs. Une fois de plus, la ville a dû évacuer, le bureau météorologique du pays affirmant qu’une fissure s’était ouverte juste au nord de la ville, envoyant lave dans le village.

Emilsson regardait tout cela se dérouler à travers les informations locales – et c’est à ce moment-là qu’il a vu la maison qu’il était en train de construire « partir en fumée ».

“Puis ils ont joué une chanson qui m’a fait éclater de rire. La chanson qu’ils ont jouée était ‘I’m Sorry’, en même temps que je regardais ma maison brûler. … Je ne savais pas comment répondre à cela : Souriez, rire ou pleurer, je ne sais vraiment pas”, a-t-il déclaré aux médias locaux, ajoutant que la semaine dernière, il avait demandé aux électriciens de finaliser leur travail afin qu’il puisse prendre des dispositions pour emménager dans la maison avant le printemps.

La lave coule d’un volcan à Grindavik, en Islande, le 14 janvier 2024. Garde côtière islandaise/document via Reuters



“J’avais l’intention d’emménager dans la maison avant Noël. La même maison que j’ai vue brûler en direct”, a-t-il déclaré. “… Les choses changent vite.”

Mardi matin, le Bureau météorologique islandais a déclaré qu’il n’y avait plus “d’activité visible au sein des fissures éruptives”. La lave la plus récente a été vue provenant d’une fissure au nord de la ville mardi peu après 1 heure du matin, et le bureau a déclaré que la diminution de l’activité sismique montre que “la zone se stabilise”.

Le magma, cependant, continue de migrer, a indiqué le bureau, et les capteurs GPS montrent qu’il « provoque toujours une expansion » à Grindavík. Les images thermiques ont également montré que les fissures qui se sont formées au sud-ouest de la ville « se sont considérablement élargies ».

“A ce stade, il est prématuré de déclarer que l’éruption est terminée”, a indiqué mardi matin le bureau. “…Des dangers considérables persistent dans la région.”

