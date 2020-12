Un militant islamiste qui a ouvert le feu sur un train à destination de la France lors d’un attentat terroriste déjoué en 2015 a été condamné à perpétuité par un tribunal français. L’attaquant a été sauté par trois Américains qui ont aidé à déjouer son raid.

Le citoyen marocain Ayoub El-Khazzani, 31 ans, a été reconnu coupable de tentative de meurtre dans l’intention de commettre un terrorisme après avoir tiré des coups de feu sur le service à grande vitesse Thalys alors qu’il traversait la frontière franco-belge, en direction de Paris, le 21 août 2015.

Trois autres hommes ont été condamnés à des peines allant de sept à 27 ans pour avoir aidé El-Khazzani à planifier son attaque, ce qui l’a impliqué dans le train alors qu’il était lourdement armé et blessant deux passagers, avant d’être maîtrisé par trois militaires américains et quelques autres passagers.

Après avoir déjoué l’attaque, le trio américain – Spencer Stone, Alek Skarlatos et Anthony Sadler – a ensuite joué le rôle principal dans un film réalisé par Clint Eastwood, « The 15:17 to Paris ».

Dans son témoignage, El-Khazzani a déclaré avoir reçu l’ordre de mener l’attaque par Abdelhamid Abaaoud, le terroriste belge d’origine marocaine qui aurait comploté les massacres de Paris de novembre 2015 qui ont fait 130 morts.

El-Khazzani était avec Abaaoud en Syrie et a voyagé avec lui à Bruxelles. Le juge l’a appelé « une marionnette » contrôlé par Abaaoud, tué par les forces spéciales françaises après les attentats de Paris.

Lors de son procès, El-Khazzani a déclaré à la cour que ses victimes devaient être des Américains et des membres de la Commission européenne.

La décision de jeudi intervient un jour après que 14 personnes ont été reconnues coupables d’être complices des hommes armés derrière les attentats de Paris qui ont tué 17 personnes en janvier 2015.

Les accusés auraient fourni un soutien financier et logistique à un trio d’assaillants qui ont assassiné 12 personnes dans les bureaux du magazine satirique Charlie Hebdo, ainsi qu’une policière et quatre autres personnes dans un supermarché juif.

