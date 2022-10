Un Irlandais “vraiment courageux” tué sur la ligne de front en Ukraine est mort en héros qui n’a pas pu se détourner de l’injustice

Un Irlandais qui a été tué alors qu’il combattait en Ukraine est mort en héros, ont déclaré sa famille et ses amis.

Rory Mason, 23 ans, de Dunboyne dans le comté de Meath, a perdu la vie en combattant pour la Légion internationale ukrainienne dans la région de Kharkiv près de la frontière russe.

Le héros Rory Mason est mort en combattant les Russes en Ukraine Crédit : PA : Association de la presse

Un pont effondré est vu dans le centre-ville de Bakhmut, en Ukraine, après avoir été démoli pour arrêter l’avancée des troupes russes Crédit : Getty Images – Getty

L’école secondaire St Peters College de la ville de Dunboyne Co Meath a rendu hommage à Rory local Crédit : Garrett White – Commandé par The Sun Dublin

De fiers parents de Dunboyne ont rendu hommage aujourd’hui à leur garçon “vraiment courageux et courageux” pour être allé en première ligne pour affronter les forces du despote russe Valdimir Poutine.

Le père dévasté Rob a raconté comment Rory avait “un sens profond du bien et du mal et une incapacité à se retourner face à l’injustice”.

S’ouvrant sur leur fierté et leur douleur, Rob a déclaré: “Bien que nous soyons profondément attristés par sa mort, nous sommes extrêmement fiers de son courage, de sa détermination et de son altruisme à s’enrôler immédiatement pour soutenir l’Ukraine.

“Rory n’a jamais été politique, mais il avait un sens profond du bien et du mal et une incapacité à se détourner face à l’injustice. Il s’intéressait depuis longtemps à l’Europe de l’Est, aux voyages et à l’apprentissage de nouvelles langues, dont le russe.

“Ceux qui ont combattu aux côtés de Rory parlent d’un homme vraiment courageux et courageux qui aurait pu partir à tout moment mais a choisi de ne pas le faire. Selon les mots d’un collègue qui a servi avec lui, “Rory était un homme qui, d’un coup d’œil, pouvait sembler timide, mais en ce qui concerne les actions et le caractère, il a prouvé à maintes reprises qu’il était un homme de courage, de principe et d’honneur”.

“Rory était notre fils et il nous manquera énormément. Comme notre famille essaie toujours de se réconcilier avec la mort de Rory, nous ferions appel au respect de la vie privée en cette période difficile. »

Gutsy Rory – l’aîné de trois enfants – travaillait en Allemagne pour l’aider à financer ses ambitions de voyage avant que Mad Vlad n’ordonne à ses troupes d’envahir l’Ukraine.

L’homme de Meath s’est enrôlé pour combattre les Russes en mars dernier, rejoignant la Légion internationale ukrainienne.

La Légion a confirmé aujourd’hui que Rory se trouvait dans la région de Kharkiv près de la frontière russe lorsqu’il est décédé mercredi dernier (28 septembre).

La Légion internationale a rendu hommage à leur “frère d’armes”, qui, selon elle, a été tué au combat lorsque son unité a été attaquée.

La légion a déclaré : « Notre frère d’armes, Rory Mason, a pris part à la contre-offensive de Kharkiv avec son unité et a été tué au combat. Au cours de ses opérations, l’unité a été attaquée.

« Nous sommes en contact avec la famille et en coordination avec eux, conformément à leurs souhaits et instructions, la Légion internationale et les Forces armées ukrainiennes gèrent le processus de rapatriement.

“Pour le moment, pour protéger la sécurité opérationnelle et la vie privée de la famille, nous ne pouvons pas divulguer plus d’informations.

“La mémoire de Rory vivra dans son unité, dans la légion et les forces armées ukrainiennes.”

PROFONDÉMENT MANQUÉ

Le père Rob et la mère Elizabeth, au cœur brisé, ont appris la mort de Rory par le ministère des Affaires étrangères, qui fournit une assistance consulaire.

Un porte-parole de la famille a déclaré: “Étant donné que M. Mason a été tué sur la ligne de front d’une zone de guerre active, les informations sur ce qui s’est passé sont limitées et la priorité de la famille à ce stade est de rapatrier la dépouille de Rory.”

Le porte-parole a ajouté qu’il manque profondément à sa famille “au cœur brisé”, y compris son frère de 22 ans et sa sœur de 21 ans.

La communauté de Dunboyne a été ébranlée par la tragédie et a juré de «se rallier» à la famille Mason en deuil.

Nick Killian, Cathaoirleach du conseil du comté de Meath, a révélé que des plans seraient faits pour honorer le héros après son inhumation.

ASSISTANCE LOCALE

Killan a déclaré: «Nous devons honorer la mémoire de Rory d’une manière ou d’une autre.

“Les habitants de Dunboyne et Meath soutiendront la famille avec amour et affection au cours des prochaines semaines.”

Le barbier de Dunboyne Ali CJ, originaire de Halabja au Kurdistan qui a été la cible d’une attaque chimique d’horreur par le dictateur irakien Saddam Hussein, a déclaré au Irish Sun : « C’est tellement choquant et tellement triste pour sa famille.

“Il n’y a pas de gagnants dans la guerre. Que Dieu bénisse sa famille.

Le poissonnier Seamus McHugh a déclaré: “J’en ai vu beaucoup et c’est choquant.”

L’ancienne école de Rory, le St Peter’s College de Dunboyne, a également évoqué le choc dans la région.

CHOC SCOLAIRE

La directrice Deirdre Maye a déclaré : « Le St Peter’s College est choqué d’apprendre la nouvelle de la mort prématurée de Rory Mason qui, nous le comprenons, se battait pour la Légion internationale pour la défense de l’Ukraine.

“L’ensemble de la communauté du St Peter’s College, les étudiants, les anciens élèves, les enseignants et le conseil d’administration présentent leurs condoléances et leurs plus sincères condoléances à la famille de Rory en cette période très difficile.”

Les réfugiés ukrainiens vivant à Dunboyne après avoir fui la guerre ont promis que le sacrifice de Rory ne serait « jamais oublié ».

Pendant ce temps, le député ukrainien Sviatoslav Yurash a déclaré que le peuple ukrainien remerciera à jamais Rory et sa famille pour tout ce qu’il a fait pour aider leur pays “en cette période de plus grand besoin”.

Yurash a déclaré : « Des gens comme Rory Mason avaient répondu à l’appel lancé par le monde libre. Il s’était rendu en Ukraine pour lutter contre l’assaut de la Russie sur l’Ukraine. Il ferait désormais partie du panthéon des héros.

PERTE TRAGIQUE

Les hommages ont également afflué de politiciens irlandais, dont Tanaiste Leo Varadkar et le ministre des Finances Paschal Donohoe.

Le chef du Fine Gael, Varadkar, a déclaré: “Profondément attristé d’apprendre le décès de Rory Mason. Mes condoléances à sa famille, ses amis et sa communauté à Dunboyne.

« La guerre est horrible avec tant de pertes humaines, mais parfois il faut se battre pour ce qui est juste. Rory s’est battu avec l’Ukraine contre l’agression, pour l’Europe, pour la démocratie.

Le ministre de la Défense Simon Coveney a également rendu hommage à Rory.

S’exprimant lors de la conférence annuelle de PDFORRA à Donegal, le ministre a déclaré : « C’est la perte tragique d’un fils. Un jeune homme extraordinairement courageux et doté de principes, mais néanmoins c’est une mort tragique.

“La famille veut avoir l’espace pour faire son deuil et j’espère que les gens respecteront cela.”

Le ministre des Finances Donohoe a déclaré: «Je suis très conscient du fait qu’il y a une famille en deuil en ce moment qui a perdu un membre aimé de sa famille dans des circonstances que nous pouvons à peine imaginer.

“Et je suis sûr que ce chagrin est juste exacerbé par les circonstances dans lesquelles cela s’est produit et par le fait que leur vie a été touchée par une guerre vaste et vicieuse.”

M. Donohoe a raconté comment le ministère des Affaires étrangères apportait « tout le soutien possible » à la famille de Rory.

Il a ajouté: “Nous leur apporterons, ainsi qu’à leurs familles, tout le soutien que nous pourrons apporter dans ce terrible moment de perte.”

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré: “Le ministère des Affaires étrangères est au courant d’un cas et fournit une assistance consulaire.”

Un bâtiment endommagé après une frappe de missile, au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine, à Chasiv Yar, Ukraine Crédit : Reuters