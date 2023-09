Un Iranien qui a demandé l’asile en Grande-Bretagne est jugé en Belgique, accusé d’être le chef du trafic d’êtres humains qui a aidé des milliers de personnes à traverser la Manche

Un Iranien qui a demandé l’asile en Grande-Bretagne sera jugé aujourd’hui en Belgique, accusé d’avoir dirigé une organisation de trafic d’êtres humains qui a contribué à faire passer clandestinement des milliers de personnes à travers la Manche.

Hewa Rahimpur, 30 ans, aurait été l’un des « dirigeants » d’un gang criminel qui s’approvisionnait en petits bateaux en Turquie et organisait leur stockage en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas avant de les utiliser pour transporter des migrants à travers la Manche.

L’accusé, qui vivait à Ilford, a été arrêté en mai de l’année dernière au début d’une opération policière à l’échelle européenne qui a vu la confiscation de 135 bateaux, 1 200 gilets de sauvetage et des milliers d’euros en espèces – ainsi que 40 arrestations.

Rahimpur est l’un des 21 personnes actuellement jugées à Bruges pour des liens présumés avec le gang, les 20 autres étant enregistrés comme ayant vécu en Allemagne.

Le tribunal apprendra que Rahimpur a travaillé depuis sa Grande-Bretagne pour organiser la logistique de l’opération, en achetant des bateaux et en organisant leur rencontre avec des clients en France.

Hewa Rahimpur (à gauche), originaire d’Iran mais vivant maintenant à Ilford, détenue lors d’une opération de la NCA en mai 2022 à Wanstead Park, à l’est de Londres

Une fouille en 2022 dans une ferme près d’Osnabruck, en Allemagne, où plus de 60 bateaux et 900 gilets de sauvetage ainsi que des moteurs hors-bord ont été récupérés, liés à une opération de traite d’êtres humains à grande échelle

Rahimpur est arrivé en Grande-Bretagne en 2016 et a demandé l’asile en tant que Kurde iranien fuyant les persécutions.

Il a obtenu l’autorisation de rester en 2020 et a ouvert un salon de coiffure, avant de rejoindre un kiosque alimentaire dans l’est de Londres un an plus tard.

Il a été arrêté en mai 2022 par la police de la National Crime Agency et accusé d’être « une personne dirigeante » au sein de l’organisation criminelle.

L’année dernière, il a été décidé qu’il serait extradé vers la Belgique pour répondre à des accusations d’implication dans des délits de « trafic d’êtres humains systématiques » à l’aide de petits bateaux.

L’acte d’accusation contre tous ces accusés affirme qu’ils ont fait passer clandestinement des enfants et des adultes de France vers la Grande-Bretagne, profitant de la « condition vulnérable » des personnes et entraînant des « victimes non identifiées » dans le crime.

Deux personnes arrêtées en Belgique ont également identifié Rahimpur comme étant la personne qui avait acheté des bateaux et organisé leur transport vers les côtes françaises.

Les procureurs exigent qu’il rembourse 157 000 £, ce qui, selon eux, représente les « gains en capital provenant directement du crime ».

Les accusés seront jugés au tribunal principal de Bruges.

Dessin d’un artiste de la cour par Elizabeth Cook de l’Iranien Hewa Rahimpur, 29 ans, qui vivait à Ilford, apparaissant sur le banc des accusés du tribunal de première instance de Westminster, dans le centre de Londres, alors que la procédure d’extradition vers la Belgique commençait. Date de la photo : jeudi 5 mai 2022

Les polices de Grande-Bretagne, de France, d’Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas ont coordonné l’enquête sur le groupe. Sur la photo : récupération de matériel lors d’une perquisition à Osnabruck en 2022

Jean-Philippe Lecouffe, directeur adjoint d’Europol, a déclaré que les migrants paient entre 2 000 et 9 000 livres sterling pour effectuer la traversée et que l’activité du groupe criminel a généré jusqu’à 51,4 millions de livres sterling rien qu’en 2021.

Andrea Wilson, directrice adjointe du crime organisé de l’immigration à la NCA, a déclaré au moment de l’arrestation de Rahimpur : « L’une des façons dont nous cherchons à perturber ces réseaux de passage de clandestins consiste à cibler leur approvisionnement en bateaux.

«Certains des navires que nous avons vu tenter la traversée de la Manche n’étaient rien d’autre que des pièges mortels, maintenus ensemble à l’aide de ruban adhésif et de planches de bois.

« Malheureusement, nous avons également vu à quel point ces passages ont entraîné des morts, c’est pourquoi la lutte contre cette criminalité est une priorité pour la NCA et nos partenaires chargés de l’application des lois, tant au Royaume-Uni qu’à l’étranger. »