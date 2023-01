Un Iranien détenu en Allemagne, soupçonné d’avoir planifié une attaque chimique “à motivation islamiste”

La police allemande a arrêté un citoyen iranien de 32 ans soupçonné de s’être procuré des poisons mortels à base de cyanure et de ricine pour commettre une attaque “à motivation islamiste”, ont annoncé dimanche les autorités de l’ouest de l’Allemagne.

La résidence du suspect dans la ville de Castrop-Rauxel a été perquisitionnée dans le cadre de l’enquête, selon un communiqué conjoint du parquet de Düsseldorf et de la police des villes de Recklinghausen et de Münster.

La police a déclaré que l’Iranien était soupçonné d’avoir planifié un “acte de violence grave mettant en danger l’État” en se procurant prétendument du cyanure et de la ricine pour commettre une attaque à motivation islamiste. Celui-ci est passible d’une peine de prison comprise entre six mois et 10 ans.

“L’Allemagne continue d’être la cible directe des organisations terroristes islamistes. Les auteurs isolés motivés par les islamistes constituent un autre danger considérable”, a déclaré la ministre allemande de l’Intérieur, Nancy Faeser, à la suite de l’annonce de l’enquête.

“Nos autorités de sécurité s’attendent donc à tout moment à des préparatifs pour un attentat”, a-t-elle déclaré, ajoutant que depuis 2000, les autorités de sécurité allemandes avaient empêché 21 attentats islamistes en Allemagne.

La police a saisi des dispositifs de stockage électroniques mais n’a trouvé ni cyanure ni ricine lors de la perquisition à Castrop-Rauxel, a déclaré Holger Heming du parquet de Düsseldorf à Reuters TV.

Conseil de l’agence de sécurité alliée

Castrop-Rauxel est situé en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, l’État le plus peuplé d’Allemagne, dont le ministre de l’Intérieur, Herbert Reul, a déclaré : « Nous avons eu une grave dénonciation qui a poussé la police à intervenir dans la nuit. Les autorités enquêtent maintenant à toute vitesse. “

Heming a déclaré que le tuyau provenait d’une agence de sécurité d’un “État ami”, sans donner plus de détails. Le tabloïd de masse Bild a déclaré que l’agence en question était le Federal Bureau of Investigation des États-Unis.

Un homme a été placé en garde à vue à Castrop-Rauxel tôt dimanche après une perquisition d’une maison dans la ville par la police, les pompiers et des spécialistes de l’agence allemande de lutte contre les maladies. (Karsten Wickern/dpa/Associated Press)

La police a déclaré qu’un deuxième individu avait été arrêté dans le cadre des perquisitions, ajoutant qu’une décision sur l’opportunité de délivrer un mandat d’arrêt officiel serait prise à une date ultérieure alors que l’enquête se poursuit.

Heming a confirmé que la personne était le frère du suspect.

La ricine, présente naturellement dans les graines de ricin, peut entraîner la mort dans les 36 à 72 heures suivant une exposition à une quantité aussi petite qu’une tête d’épingle. Aucun antidote connu n’existe.

Selon les services de renseignement intérieurs allemands, le nombre de membres ou de partisans de causes islamistes a diminué de 1,5 % pour atteindre 28 290 personnes en 2021, citant la « rupture militaire » du groupe militant État islamique en Irak et en Syrie (ISIS).

Le 19 décembre 2016, Anis Amri, un demandeur d’asile tunisien débouté ayant des liens avec les islamistes, a conduit un camion dans un marché de Noël bondé de l’ouest de Berlin, tuant 11 personnes et en blessant des dizaines.

La nouvelle des perquisitions de dimanche survient également un mois après que les autorités allemandes ont arrêté 25 membres et partisans d’un groupe d’extrême droite qui, selon le bureau du procureur, préparait un renversement violent de l’État.