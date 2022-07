Un Iranien condamné à la prison à vie en Suède pour des crimes des années 1980

STOCKHOLM – Un citoyen iranien a été condamné jeudi à la réclusion à perpétuité par un tribunal suédois après avoir été reconnu coupable de crimes de guerre graves et de meurtre au cours de la phase finale de la guerre Iran-Irak dans les années 1980.

Le tribunal a déclaré que Noury, 61 ans, avait participé “aux exécutions de nombreux prisonniers politiques en Iran au cours de l’été 1988” et avait “le rôle d’assistant du procureur adjoint” à la prison “conjointement et en collusion avec d’autres. dans les exécutions.

Ils ont déclaré que le chef suprême de l’Iran à l’époque, l’ayatollah Khomeiny, avait émis un ordre d’exécution pour tous les prisonniers du pays qui sympathisaient et restaient fidèles au groupe d’opposition iranien Mujahedeen-e-Khalq, connu sous le nom de MEK.

En raison de cet ordre, un grand nombre de prisonniers ont été exécutés dans la prison de Gohardasht entre le 30 juillet et le 16 août 1988, ont indiqué les procureurs suédois.

“Cependant, rien de substantiel n’a émergé qui donne au tribunal des raisons de remettre en question la fiabilité et la robustesse de l’enquête”, a déclaré Zander.

“Nous sommes bien sûr déçus”, ont déclaré les avocats de la défense Thomas Söderqvist et Daniel Marcus à l’agence de presse suédoise TT. Ils ont dit qu’ils feraient appel du verdict.

Le verdict intervient à un moment tendu pour les relations entre Stockholm et Téhéran. Un certain nombre d’Européens ont été détenus en Iran ces derniers mois, dont un touriste suédois, deux citoyens français, un scientifique polonais et d’autres.