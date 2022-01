Un Iranien balance 85 cuillères sur son corps pour établir un nouveau record du monde Guinness

Abolfazl Saber Mokhtari, 50 ans, d’AKraj en Iran, balance des cuillères sur son corps depuis qu’il est enfant, et grâce à une pratique constante, il a finalement réussi à le faire.

Du maintien des cheveux les plus longs à la réalisation de cascades uniques, nous avons rencontré de nombreuses personnes qui maintiennent divers records du monde Guinness habituels et inhabituels. Récemment, un Iranien a battu un record du monde Guinness inhabituel en étant capable d’équilibrer 85 cuillères sur son corps à la fois. Abolfazl Saber Mokhtari, 50 ans, d’AKraj en Iran, balance des cuillères sur son corps depuis qu’il est enfant, et grâce à une pratique constante, il a finalement réussi à le faire. Lors d’une conversation avec Guinness World Records, Mokhtari a partagé qu’il avait accidentellement remarqué son talent quand il était enfant. « Après plusieurs années de pratique et d’efforts, j’ai pu renforcer mon talent et le développer là où il est maintenant », a-t-il déclaré.

Mokhtari affirme qu’il n’a rien trouvé qu’il ne puisse équilibrer sur son corps. Selon lui, tout ce qui a une surface peut coller à son corps, comme le plastique, le verre, les fruits, la pierre, le bois et même un humain adulte.

Regardez la vidéo :

Mokhtari révèle qu’il peut transférer cette énergie aux objets, tant qu’il peut les toucher et les sentir. Il a en outre partagé qu’il pouvait se pousser à se concentrer autant que possible sur les objets placés sur son corps. Il a dit: « Je me concentre sur tout ce que j’essaie de coller à mon corps, ce qui me rend capable de leur transférer mon énergie et mon pouvoir. »

Malgré ses capacités, Mokhtari a déclaré qu’il devait travailler très dur pour atteindre les records du monde Guinness. Il a partagé que ses tentatives pour battre le record avaient commencé l’été dernier, mais à ce moment-là, les choses n’étaient pas en sa faveur. Mokhtari a mis trois tentatives pour réaliser cet exploit.

Selon les directives, pour revendiquer le record du monde, il faut tenir les cuillères en équilibre sur le corps pendant un certain temps.

Auparavant, le record d’équilibrage de la plupart des cuillères sur le corps était sous le nom de Marcos Ruiz Ceballos, d’Espagne. Ceballos avait équilibré 64 cuillères.

