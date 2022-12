Un Iranien aurait été abattu par les autorités pour avoir hululé pour célébrer la sortie de l’équipe de la Coupe du monde

Un Iranien de 27 ans aurait été abattu par les autorités iraniennes pour avoir célébré la sortie de la Coupe du monde de l’équipe mardi, selon des groupes de défense des droits de l’homme.

Mehran Samak aurait été abattu alors qu’il klaxonnait.

Il y a eu des manifestations antigouvernementales massives et des troubles civils en Iran après la mort en septembre d’une femme alors qu’elle était détenue par la police.

Un Iranien de 27 ans a été abattu par les autorités iraniennes dans la ville de Bandar-e Anzali pour avoir célébré la sortie de l’équipe de la Coupe du monde, selon Le Gardien.

Citant des groupes de défense des droits de l’homme, The Guardian a rapporté que Mehran Samak klaxonnait pour célébrer la défaite 1-0 de l’Iran contre les États-Unis lors de la Coupe du monde de football mardi.

Samak “a été pris pour cible directement et a reçu une balle dans la tête par les forces de sécurité”, a déclaré le groupe Iran Human Rights dans un communiqué.

Selon The Guardian, Human Rights in Iran (CHRI), une organisation basée à New York, a également rapporté que Samak avait été tué alors qu’il célébrait la perte de la Coupe du monde.

Il y a eu des manifestations à l’échelle nationale et des troubles civils en Iran après la mort d’une femme de 22 ans, Mahsa Amini, après être tombée dans le coma alors qu’elle était détenue par la police des mœurs du pays. Elle avait été arrêtée pour ne pas avoir porté de hijab. Le milieu de terrain iranien Saeid Ezatolahi, qui a disputé le match de mardi, a publié un hommage à Samak, le qualifiant de coéquipier d’enfance. feu”, a écrit Ezatolahi, selon une traduction de Gol Bezan. “Même maintenant, en écrivant cette histoire, je n’ai toujours pas dormi. Mais mon vieil ami, tu dois savoir que de jour en jour, il y a moins d’humanité dans ce monde.”