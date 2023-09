Un Iranien arrêté lors de manifestations contre la mort d’une femme suite à sa détention avec le foulard décède en détention

Un Iranien arrêté l’année dernière lors de manifestations à l’échelle nationale suite à la mort d’une femme de 22 ans détenue pour son foulard est décédé des suites d’une convulsion en prison, ont rapporté jeudi les médias d’État.

Javad Rouhi, 35 ans, est soudainement tombé malade alors qu’il attendait sa condamnation après que la Cour suprême iranienne a annulé sa condamnation à mort, selon l’agence de presse officielle IRNA. Il a été transporté dans un hôpital local de la ville de Noshahr, sur la mer Caspienne, à environ 60 milles au nord de la capitale iranienne, Téhéran, et y a été déclaré mort.

Les autorités enquêtaient sur sa mort, a indiqué l’IRNA.

Les autorités iraniennes avaient accusé Rouhi d’avoir brûlé un Coran, un acte passible de la peine de mort, lors des manifestations à Noshahr suite à la mort de Mahsa Amini. Cependant, Amnesty International a déclaré que les autorités avaient arrêté Rouhi à cause d’une vidéo en ligne le montrant dansant lors d’une manifestation.

Amnesty a déclaré que des membres des Gardiens de la révolution paramilitaires iraniens avaient sévèrement battu et fouetté Rouhi, l’avaient électrocuté avec des pistolets paralysants, l’avaient exposé à des températures glaciales et lui avaient mis des armes sur la tempe pour le forcer à avouer.

Les manifestations ont commencé en septembre 2022 lorsqu’Amini est décédé après avoir été arrêté par la police des mœurs iranienne pour avoir prétendument violé le code vestimentaire strict de la République islamique exigeant que les femmes portent le hijab, ou foulard islamique.

Plus de 500 personnes ont été tuées et 22 000 autres arrêtées lors de la répression sécuritaire des manifestations. Ces manifestations constituent l’un des plus grands défis lancés à la théocratie iranienne depuis la révolution islamique de 1979.

À l’approche du premier anniversaire de la mort d’Amini, le 16 septembre, les autorités arrêtent déjà des militants et d’autres personnes.