Un Iranien accusé de complot visant à assassiner un ancien responsable américain

Le gouvernement américain affirme qu’un ressortissant iranien a offert de l’argent à un informateur pour tuer John Bolton

Le département américain de la Justice a rendu public mercredi un acte d’accusation contre un ressortissant iranien qu’il accuse d’avoir perpétré un coup contre l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton. Des rumeurs de complot sont apparues pour la première fois dans les médias en mars, accompagnées d’insinuations selon lesquelles l’administration Biden ne voulait pas poursuivre les accusations en raison des pourparlers nucléaires en cours avec Téhéran.

Selon le DOJ, un membre du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a été accusé d’avoir commandité un meurtre contre rémunération et d’avoir fourni un soutien matériel à un complot de meurtre transnational. Un affidavit signé par l’agent spécial du FBI Randi Beck et soumis à un juge d’instruction américain le 5 août identifie l’accusé comme Shahram Poursafi, 45 ans, avec un pseudonyme connu de Mehdi Rezayi.

À partir d’octobre 2021, Poursafi aurait tenté d’organiser le meurtre de Bolton, “probablement en représailles” à l’assassinat par drone en janvier 2020 du général Qassem Soleimani de la force IRGC-Qods. Le DOJ dit qu’il a offert 300 000 $ à un individu américain pour qu’il réalise le coup. Cependant, l’affidavit identifie le prétendu tueur à gages comme un “source humaine confidentielle” – un informateur – pour le FBI.

“Une tentative d’assassinat d’un ancien responsable du gouvernement américain sur le sol américain est totalement inacceptable et ne sera pas tolérée”, a-t-il ajouté. a déclaré Steven D’Antuono, directeur adjoint en charge du bureau extérieur du FBI à Washington. “Cela devrait servir d’avertissement à tous ceux qui tentent de faire de même – le FBI sera implacable dans nos efforts pour identifier, arrêter et traduire en justice ceux qui menaceraient notre peuple et violeraient nos lois.”

Matthew Graves, le procureur fédéral du district de Columbia, l’a qualifié de “complot éhonté” tandis que Larissa Knapp de la branche de la sécurité nationale du FBI a revendiqué l’Iran “a des antécédents de complot pour assassiner des individus aux États-Unis qu’il considère comme une menace.”

Bolton a publié une déclaration remerciant le FBI, le DOJ et les services secrets américains pour leurs efforts.

“Bien qu’on ne puisse pas dire grand-chose publiquement pour le moment, un point est incontestable : les dirigeants iraniens sont des menteurs, des terroristes et des ennemis des États-Unis”, a-t-il ajouté. dit Bolton. « Leurs objectifs radicaux et anti-américains sont inchangés ; leurs engagements sont sans valeur ; et leur menace mondiale augmente.

Défenseur de longue date de “changement de régime” en Iran, Bolton a été nommé conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump en avril 2018. En un mois, Trump s’était retiré de l’accord nucléaire de 2015 avec l’Iran. Bien qu’il ait été licencié en septembre 2019 et soit devenu un critique amer de Trump, en janvier 2020, Bolton a applaudi l’assassinat de Soleimani en tant que “première étape vers un changement de régime à Téhéran”.

L’administration du président Joe Biden a publiquement déclaré vouloir rétablir l’accord, mais ses négociateurs ont refusé la demande de Téhéran de lever d’abord les sanctions imposées par Trump. Le Washington Examiner, de tendance conservatrice, a rapporté en mars que le DOJ avait “preuve inculpable” contre un ressortissant iranien dans un complot visant à assassiner Bolton, mais que les responsables de Biden ont résisté à une inculpation publique “de peur que cela puisse faire dérailler leur volonté d’un accord nucléaire avec l’Iran.”

Selon le communiqué du DOJ, le FBI a fouillé l’un des comptes en ligne de Poursafi et a trouvé une photo de lui portant un uniforme avec un écusson du CGRI. Bien que ce soit l’informateur qui ait à plusieurs reprises qualifié Poursafi de membre du CGRI, l’Iranien « n’a jamais nié son implication » avec l’organisation.

Poursafi aurait également fourni à l’informateur l’adresse de Bolton à Washington, DC et pris des captures d’écran d’une carte montrant la vue sur la rue du bureau de Bolton. Celle-ci a été établie par “la recherche d’un des comptes en ligne de Poursafi,” a déclaré le DOJ, ajoutant que les captures d’écran montraient que l’adresse était à “la distance approximative entre Washington, DC et Téhéran, Iran.”

En janvier de cette année, lorsque l’informateur a dit à Poursafi que Bolton pourrait être absent de Washington, l’Iranien lui aurait dit que ce n’était pas le cas, lui fournissant “Des détails concernant l’emploi du temps de l’ancien conseiller à la sécurité nationale qui ne semblent pas avoir été rendus publics”, a déclaré le DOJ.

S’il est reconnu coupable, Poursafi encourt jusqu’à 25 ans de prison et 500 000 $ d’amende. Cependant, il “reste en liberté à l’étranger.”