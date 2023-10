Un Irakien arrêté en Allemagne pour son implication présumée dans des crimes de guerre en tant que membre de l’EI

BERLIN (AP) — Les autorités allemandes ont arrêté mercredi un Irakien accusé d’être impliqué dans le meurtre de prisonniers et l’amputation de la main d’une personne dans son pays natal en tant que membre du groupe État islamique.

Le suspect, identifié uniquement sous le nom d’Abdel JS conformément aux règles allemandes en matière de protection de la vie privée, a été arrêté à Wuppertal, dans l’ouest du pays, ont indiqué les procureurs fédéraux. Il est accusé d’appartenance à une organisation terroriste étrangère et de participation à des crimes de guerre.

Les procureurs ont déclaré dans un communiqué qu’il avait rejoint l’EI en juin 2014 et qu’au cours des mois suivants, il avait participé à deux reprises aux « châtiments publics draconiens » du groupe extrémiste. Dans un cas, ont-ils déclaré, il a été impliqué dans l’exécution d’au moins six prisonniers. Dans un autre, il est accusé d’avoir assuré la sécurité alors que la main d’un voleur présumé était amputée.

Lui et d’autres combattants de l’EI auraient également fait prisonnier une personne et l’auraient battue et frappée à coups de pied pour lui soutirer des informations, ont indiqué les autorités allemandes.

Un juge a ordonné mercredi le placement en détention du suspect dans l’attente d’une éventuelle inculpation.

The Associated Press