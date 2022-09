Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Apple a évincé la prise casque 3,5 mm des iPhones à partir de 2016. Cette année, il a abandonné la fente pour carte SIM, en s’appuyant sur des puces eSIM pour son Téléphones intelligents iPhone 14. Si vous extrapolez, vous pourriez vous attendre à ce que les iPhones abandonnent ensuite le port de charge et de données, commençant l’ère de l’iPhone sans port.

J’espère bien que non.

Je suis tout à fait pour le progrès, mais je pense qu’il vaut mieux que nous gardions certains de ces câbles en cuivre dans nos vies – même si cela va à l’encontre de l’idée d’un gadget élégant et transparent auquel Apple aspire et qui devient maintenant réalisable, comme CNET souligne la rédactrice en chef Lisa Eadicicco.

Mais écoutez-moi. Il y a trois gros problèmes avec un iPhone sans port : les inconvénients de la charge, la lenteur du transfert de données et le rejet des écouteurs filaires. Voici un aperçu de la situation.

Inconvénients de charge

Le premier gros problème avec un iPhone sans port est qu’il serait plus difficile à charger.

Vous pouvez très bien avoir des bornes de recharge dans la cuisine, au bureau, dans votre voiture et peut-être même sur la table de chevet près de votre lit. Cependant, vous devez recharger votre téléphone ailleurs : à l’aéroport, dans une voiture de location, chez un ami, dans une salle de conférence universitaire, lors d’une conférence. Transporter le chargeur et le câble nécessaires pour votre charge “sans fil” est encore pire que de transporter un chargeur filaire ordinaire.

Bien sûr, certains lieux les ont maintenant intégrés, y compris les cafés et les aéroports, mais vous ne voulez pas lancer les dés sur la disponibilité. Les chances sont bonnes, vous perdriez.

Les chargeurs sans fil sont également plus chers, souvent plus volumineux et peuvent être délicats quant au placement du téléphone, même avec la technologie MagSafe d’Apple pour mieux aligner votre téléphone. À plusieurs reprises, je me suis réveillé le matin ou j’ai conduit pendant des heures et j’ai découvert que la recharge sans fil ne fonctionnait pas.

La charge filaire est également plus rapide, gaspille moins d’énergie et ne laisse pas mon téléphone chaud.

Si Apple abandonne son port Lightning désormais archaïque et adopte le port USB-C sur les iPhones, comme je m’y attends, son port de charge et de données devient plus utile. J’utilise déjà USB-C pour charger mon MacBook Pro, mon iPad Pro, mon ordinateur portable Framework, mes écouteurs antibruit Sony, mon téléphone Pixel 6 Pro, mon étui pour écouteurs Pixel Buds Pro et ma console de jeu et mes contrôleurs Nintendo Switch. Lorsque je voyage, j’ai toujours un chargeur USB-C avec moi, et je m’attends à ce que les ports USB-C deviennent plus courants dans les aéroports, les avions, les hôtels, les voitures et les cafés. Ne retenez pas votre souffle pour un chargeur sans fil coincé dans un siège en classe économique.

“Il ne fait aucun doute que l’USB-C est attendu depuis longtemps sur un iPhone, d’autant plus qu’il est sur iPad et Mac”, analyste de Creative Strategies Caroline Milanesi a dit. “Il n’est pas toujours possible de faire du sans fil ou de MagSafe.”

Vitesse de transfert de données

La commodité du transfert de données sans fil en fait la norme pour les téléphones. L’époque où nous devions brancher nos téléphones sur nos ordinateurs portables pour synchroniser et sauvegarder des données est révolue.

Mais si vous êtes l’un de ces types créatifs qu’Apple montre à chaque événement de lancement d’iPhone, filmant une vidéo 4K pour votre film indépendant, vous apprécierez le transfert de données filaire pour obtenir cette vidéo sur votre ordinateur portable plus rapidement. C’est particulièrement vrai si vous filmez avec la vidéo ProRes d’Apple.

Un clip ProRes d’une minute que j’ai tourné récemment fait 210 Mo ; imaginez à quelle vitesse vous parcourrez les gigaoctets si vous tirez plus sérieusement. Les connexions filaires peuvent également être utiles pour transférer de nombreuses photos, à l’aide d’un outil tel que l’utilitaire de capture d’images d’Apple ou le logiciel de retouche et de catalogage de photos Lightroom d’Adobe.

Écouteurs filaires

Je sais, je sais, les AirPods ou d’autres écouteurs sans fil sont de nos jours une entreprise en plein essor. Mais les écouteurs filaires restent utiles. Ils sont même un déclaration de mode rétro pour certains.

Je les aime parce qu’ils ne sont pas à court de batterie ou ne souffrent pas de la flakiness de Bluetooth. Et ils sont beaucoup plus difficiles à égarer ou à laisser tomber dans une gouttière pendant que vous courez pour attraper le bus.

Les écouteurs filaires sont beaucoup moins chers. Vous pouvez peut-être vous offrir des AirPods Pro de deuxième génération à 249 $, mais tout le monde ne le peut pas. La prise audio 3,5 mm est extraite des smartphones, mais les iPhones avec ports USB-C signifieraient qu’il était plus probable que vous puissiez vous procurer un ensemble d’écouteurs bon marché dans le magasin de voyage de l’aéroport si vous oubliez vos AirPods.

Stephen Shankand/Crumpe



Peut-être qu’il y a de la place pour un compromis – un iPhone pour la foule sans fil uniquement et un autre modèle pour des gens comme moi. Mais Apple n’aime pas imposer aux consommateurs des choix déroutants, donc je serais surpris.

L’étui pour iPhone sans port

Il y a, bien sûr, des avantages significatifs que nous obtiendrions d’un iPhone sans port.

Cela apporterait un nouveau niveau d’élégance et réduirait la quantité de câbles dans votre vie. Les étuis pour iPhone seraient plus solides et plus imperméables à l’eau et à la poussière. Apple obtiendrait un peu d’espace intérieur supplémentaire qu’il pourrait remplir avec une batterie plus grosse ou d’autres appareils électroniques.

“Un iPhone sans port est probablement plus rigide sur le plan structurel et laisse plus de place pour le Taptic Engine ou les haut-parleurs ou peut-être une antenne”, a déclaré Anshel Saganalyste chez Moor Insights & Strategy.

Apple, qui ne discute généralement pas de ses plans futurs, n’a pas commenté cette histoire.

Les progrès des technologies de recharge sans fil et de transfert de données rendent concevable un iPhone sans port. D’autres avancées sont également probables : un meilleur Wi-Fi. Chargement sans fil qui fonctionne n’importe où dans une pièce, pas seulement sur un chargeur. L’utilisation potentielle de la technologie de positionnement ultra large bande pour le transfert de données rapide à courte portée également.

J’apprécie déjà les technologies sans fil d’aujourd’hui qui rendraient possible un iPhone sans port. Je pense juste que les inconvénients de s’appuyer exclusivement sur eux l’emportent sur les avantages.

Le meilleur avenir est celui qui conserve ce port de charge et de données. Alors, Apple, s’il vous plaît, ne l’abandonnez pas non plus. Et pendant que vos ingénieurs se penchent sur le sujet, qu’en est-il de l’USB-C ?