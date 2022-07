Un iPhone sans port de charge n’est pas aussi fou qu’il y paraît

Le connecteur Lightning d’Apple fait partie de l’iPhone depuis environ 10 ans, soit la majorité des 15 ans d’existence de l’emblématique smartphone. Mais ses jours sont peut-être comptés puisque l’Union européenne a accepté de faire de l’USB-C le mécanisme de charge commun sur tous les téléphones d’ici l’automne 2024.

La décision a alimenté les spéculations sur le passage très répandu de l’iPhone à l’USB-C. Mais il existe une autre voie possible qu’Apple pourrait emprunter. Et si Apple sortait un nouvel iPhone sans ports du tout?

Cela peut sembler déraisonnable, mais écoutez-moi. Jetez un œil à la trajectoire de l’iPhone en matière de fonctionnalité sans fil, et il semble qu’Apple ait progressivement jeté les bases d’un iPhone entièrement sans fil. Le succès de AirPods et l’accent mis par Apple sur de nouveaux types de connexions sans câble comme MagSafe pointent tous dans cette direction.

L’évolution vers un iPhone sans ports physiques s’appuierait également sur la vision qu’Apple a présentée il y a près de six ans lorsqu’elle a annoncé l’iPhone 7, qui était le premier modèle sans prise casque. Apple Fellow Phil Schiller, qui occupait auparavant le poste de vice-président senior du marketing mondial, a déclaré “cela n’a aucun sens de nous attacher avec des câbles à nos appareils mobiles », comme il l’a expliqué le changement de l’iPhone de la prise casque standard. (Bien sûr, Apple a également présenté les AirPod de première génération lors de la même présentation.)

On ne sait pas si Apple apportera un changement aussi radical que l’élimination complète du port de charge. Apple ferait sans aucun doute face à des réactions négatives, et il existe encore des limitations techniques qui pourraient empêcher la recharge sans fil d’être une alternative réalisable à plein temps à la recharge filaire. Mais les nouvelles règles de l’UE, pression supplémentaire des sénateurs américains Comme Elisabeth Warren et les améliorations apportées aux protocoles sans fil plaident plus que jamais en faveur d’un iPhone sans port.

Apple va-t-il sortir un iPhone entièrement sans fil ?

Stephen Shankland / Crumpe



Apple ne discute jamais des produits à venir avant d’être prêt à les dévoiler, il est donc impossible de savoir exactement ce qui nous attend pour l’avenir de l’iPhone. Mais les rapports précédents et les dépôts de brevets suggèrent qu’Apple a peut-être au moins envisagé le fonctionnement d’un iPhone véritablement sans fil.

Par exemple, un Demande de brevet Apple déposé en 2019 décrit un iPhone avec un boîtier entièrement en verre qui peut être rechargé sans fil via son écran. Apple a également déposé d’autres brevets liés à la recharge sans fil qui feraient avancer la cause d’un iPhone sans port, si les technologies devaient un jour voir le jour. Un de ces brevets couvre un design MacBook avec un chargeur sans fil intégré directement dans le clavier, un ajout qui pourrait rendre la charge sans fil plus pratique.

Mais une note de recherche de l’analyste de TF International Securities Ming-Chi Kuo, un observateur de l’industrie connu pour ses prédictions Apple, a attiré l’attention sur l’idée d’un iPhone sans port en 2019. À l’époque, Kuo a déclaré qu’Apple pourrait supprimer le port Lightning de son haut- mettre fin à l’iPhone en 2021, selon les rapports de CNBC, 9to5Mac et MacRumeurs. Bloomberg également signalé en mai 2022 qu’Apple a travaillé sur des modèles d’iPhone sans ports de charge ces dernières années.

Cependant, la prédiction de Kuo ne s’est pas concrétisée. Chaque modèle de la gamme iPhone 13, lancée à l’automne 2021, dispose d’un port Lightning. Les rapports sur un iPhone sans port sont également rares depuis lors, avec des informations récentes de Kuo et Bloomberg suggérant qu’Apple pourrait développer iPhones compatibles USB-C.

L’iPhone devient moins dépendant des connexions filaires

Patrick Hollande/Crumpe



Il n’est pas certain qu’Apple publiera un jour un iPhone véritablement sans fil. Mais ce qui est clair, c’est que l’iPhone est devenu de plus en plus bien équipé pour fonctionner sans aucun câble.

“Le nombre de systèmes qui doivent en fait disposer à 100% d’un câble diminue”, a déclaré Nick Maynard, responsable de la recherche chez Juniper Research, dans une précédente interview.

Les débuts de AirPods en 2016 a peut-être été le plus grand catalyseur de l’abandon des connexions filaires. Bien que la décision d’Apple d’éliminer la prise casque ait été quelque peu controversée à l’époque, l’industrie a rapidement adopté le passage aux écouteurs sans fil.

Après qu’Apple a dit au revoir à la prise casque, de nombreux autres fabricants de smartphones, dont Samsung, ont emboîté le pas. Désormais, les expéditions mondiales de véritables écouteurs sans fil ont atteint 68,2 millions d’unités au cours du seul premier trimestre 2022, en croissance de 17 %, selon une société d’études de marché Canalys. Les AirPods sont les meilleurs vendeurs.

Mais la popularité des AirPods n’est pas le seul signe de l’indépendance de l’iPhone vis-à-vis des fils. Apple a également lancé un nouveau type de mécanisme de connexion sans câble pour l’iPhone appelé MagSafe en 2020 avec le iPhone 12.

MagSafe, à ne pas confondre avec le chargeur MacBook du même nom, utilise une gamme d’aimants pour fixer plus facilement les chargeurs sans fil et autres accessoires à l’arrière des modèles d’iPhone compatibles. Les chargeurs MagSafe peuvent également alimenter l’iPhone 12 et l’iPhone 13 plus efficacement que chargeurs sans fil Qi standard. La Smart Connecto de l’iPadr, qui est une série de contacts métalliques circulaires plats situés à l’arrière de certains modèles d’iPad Pro, est un autre exemple des efforts d’Apple pour rendre ses produits moins dépendants des câbles.

Les nouvelles technologies telles que l’ultra large bande ont également facilité la communication sans fil de l’iPhone avec d’autres appareils. L’ultra large bande est un protocole sans fil qui utilise des signaux radio pour localiser l’emplacement d’un appareil, comme mon collègue Stephen Shankland explique. La technologie est principalement utilisée pour aider l’iPhone à trouver perdu Balises aériennes et localisez plus rapidement d’autres iPhones lors de l’utilisation d’AirDrop. Le transfert de données sans fil est également la norme pour de nombreuses personnes grâce aux services cloud et aux fonctionnalités de partage de fichiers comme AirDrop, ce qui réduit encore le besoin d’un port Lightning.

Les défis qui accompagnent un iPhone entièrement sans fil

Pomme



Le principal argument contre un iPhone sans port est que les chargeurs sans fil ne fonctionnent toujours pas aussi rapidement que les chargeurs filaires ordinaires. Les chargeurs sans fil Qi standard rechargeront la batterie de l’iPhone à un taux de 7,5 watts, tandis que le connecteur MagSafe d’Apple peut charger à un taux allant jusqu’à 15 watts. Mais l’iPhone 8 et les modèles plus récents prendre en charge une charge plus rapide qui recharge 50 % de la batterie de l’appareil en 30 minutes. Mais vous aurez besoin d’une connexion filaire à un adaptateur secteur compatible de 20 watts pour obtenir ces vitesses. C’est certainement une amélioration par rapport à la charge sans fil, mais c’est toujours plus lent que les vitesses de charge offertes par les rivaux Android comme OnePlus.

Ceux qui ne possèdent pas déjà de chargeur sans fil devront peut-être en acheter un séparément si Apple sort un iPhone sans ports. Apple a cessé d’inclure des adaptateurs d’alimentation dans l’emballage de l’iPhone avec l’iPhone 12, mais il propose toujours des câbles Lightning dans la boîte. Le chargeur MagSafe d’Apple est au prix de 39 $, mais il existe également des chargeurs non Apple portant la désignation officielle MagSafe de l’entreprise. Cependant, vous avez probablement également besoin d’un adaptateur secteur USB-C de 20 watts pour obtenir la vitesse de charge la plus rapide. (Apple indique que la puissance fournie varie en fonction de la puissance de l’adaptateur secteur et des conditions du système).

Même avec ces mises en garde, la recharge sans fil est devenue omniprésente sur les smartphones modernes. Les chargeurs compatibles ne sont pas aussi chers qu’il y a cinq ans, ce qui renforce le boîtier d’un iPhone entièrement sans fil. Par exemple, des chargeurs sans fil tiers peuvent être trouvés sur Amazon pour moins de 20 $.

Patrick Hollande/Crumpe



Mais Gene Munster, associé directeur chez Loup Ventures, pense qu’il y a de plus grandes améliorations à apporter lorsqu’il s’agit de charger des téléphones sans câble. Il envisage un avenir dans lequel les smartphones peuvent être rechargés entièrement sans fil sans avoir à entrer en contact avec un chargeur.

Munster a déclaré que son entreprise avait rencontré des entreprises privées qui travaillent sur des technologies comme celle-ci, mais a averti qu’elle n’en était qu’à ses débuts. Apple a également déposé une demande de brevet laissant entendre qu’il s’agit d’une technologie qui peut charger les iPhones via Wi-Fi. Ossieune entreprise technologique basée à Washington, a également développé un système de charge qui, selon elle, peut alimenter des appareils électroniques à distance en utilisant la technologie d’antenne RF.

“Imaginez ne jamais avoir à penser à recharger votre téléphone est l’objectif”, a déclaré Munster dans une précédente interview.

Si Apple vise une véritable recharge sans fil, elle n’arrivera probablement pas de sitôt sur l’iPhone. On ne sait pas non plus si Apple lancera un jour un iPhone complètement sans port, compte tenu des récents rapports de Bloomberg et Kuo indiquant que l’USB-C est l’alternative la plus probable à Lightning.

Apple a également apparemment reculé sur sa position concernant la réduction du nombre de connexions dans ses ordinateurs portables MacBook Pro récemment. Le MacBook Pro 2021 dispose d’un emplacement pour carte SD et d’un port HDMI, ce qui signifie qu’il a plus d’options de connectivité que nous avons vu sur les ordinateurs portables d’Apple depuis des années. (Cependant, le nouveau MacBook Pro 13 pouces alimenté par M2 ne comprend que deux ports Thunderbolt/USB 4.)

Mais l’idée d’un iPhone qui peut fonctionner sans câbles filaires semble certainement s’aligner sur la vision d’Apple de 2016. Comme l’a dit l’ancien chef du design d’Apple, Jony Ive, en décrivant la conception de l’iPhone 7 sans prise casque, “l’obsession de l’entreprise reste de simplifier et d’améliorer continuellement”.” S’il est bien fait, un iPhone sans ports de charge pourrait accomplir exactement cela.