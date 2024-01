Un iPhone étanche : Apple y travaille

Apple semble explorer de nouveaux horizons sous-marins. Un brevet récent découvert mardi, mais initialement déposé en avril 2021, apporte beaucoup de lumière sur Recherche d’Apple concernant une « interface utilisateur sous-marine » pour l’iPhone. Une avancée qui pourrait marquer le début d’une version totalement étanche de nos téléphones.

Une nouvelle interface pour nos aventures sous-marines

Bien que l’Apple Watch Ultra fonctionne déjà comme un ordinateur de plongée jusqu’à 40 mètres de profondeur, la gamme actuelle d’iPhone, y compris le dernier iPhone 15, ne dispose que d’un Indice « résistant à l’eau ». Des tests non officiels indiquent qu’il est bien plus résistant qu’il n’y paraît et pourtant, officiellement, ils pourraient supporter plus.

Le brevet publié cette semaine suggère que les futurs modèles d’iPhone pourraient détecter lorsqu’ils sont immergés dans l’eau, en adaptant leur interface pour afficher une version simplifiée d’iOS, plus facile à manipuler sous l’eau. Le brevet de un impressionnant 78 pagessemble couvrir presque tous les aspects du système d’exploitation d’Apple.

Selon le texte, la montée en puissance d’appareils plus résistants à l’eau a conduit à une augmentation de leur utilisation lors d’activités nautiques. Apple reconnaît que le système d’exploitation iOS standard peut être « lourd et inefficace » dans ces circonstances, consommant plus de temps d’utilisation que nécessaire. La société affirme que les méthodes actuelles d’affichage des interfaces sous l’eau sont « obsolètes, lentes et inefficaces »», nécessitant plusieurs frappes ou boutons.

Sur cette base, la nouvelle méthodologie brevetée par Apple promet d’être une méthode plus rapide et plus efficace pour utiliser nos iPhones sous l’eau. Bien que le brevet ne se concentre pas spécifiquement sur le matériel, il est évident qu’Apple envisage un avenir dans lequel les iPhones seront complètement étanche et peut être utilisé sous l’eau de différentes manières.

Au-delà des illustrations amusantes, sur l’écran, vous pouvez voir une interface iOS typique avec des applications, y compris une icône dans la barre d’état indiquant que l’appareil est en mode sous-marin. En plus de la navigation, des applications spécifiques comme la caméra seraient affichées avec des interfaces sous-marines simplifiées. Par exemple, pour régler le niveau de zoom dans l’application, les boutons de volume seraient utilisés à la place du geste de pincement.

Il est vrai que nous ne nous attendons pas à voir les iPhones de cette année être étanches, mais ce brevet nous montre l’intérêt de l’entreprise à faire évoluer ses interfaces afin qu’elles puissent suivre ce que le matériel sera capable de faire. Un iPhone étanche sur lequel Apple semble déjà travailler.