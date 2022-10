Un iPhone de première génération vient d’être vendu aux enchères pour plus de 39 000 $

Combien paieriez-vous pour un morceau de l’histoire de la haute technologie ? Pour un collectionneur, la réponse était d’un peu plus de 39 000 $.

C’est le prix que l’enchérisseur a payé ce week-end pour un modèle scellé en usine de la première édition de l’iPhone. Leur enchère gagnante s’élevait à 39 339,60 $.

Le smartphone de 8 Go a été vendu par LCG Auctions dimanche. L’appareil se vendait à l’origine 599 $ en 2007 – ou 852 $ en 2022 après inflation – et a rapidement vu son prix grimper de l’offre d’ouverture de 2 500 $ à bien en six chiffres.

“Nous nous attendions à ce que les enchères pour cet article soient ferventes et cela n’a pas déçu car une poignée de collectionneurs passionnés et sophistiqués ont fait passer le prix d’un peu plus de 10 000 dollars dimanche après-midi à ce montant record dimanche soir”, a déclaré le fondateur de LCG Auctions, Mark Montero. dit dans un communiqué.

“Nous félicitons les gagnants, nos expéditeurs et tous les enchérisseurs d’avoir fait de cette vente aux enchères l’une des plus actives de notre histoire.”

Steve Jobs a dévoilé pour la première fois l’iPhone d’origine en 2007et Apple a rapidement vendu des millions d’unités.

Le téléphone qui s’est vendu au cours du week-end a été annoncé comme étant dans un « état exceptionnel », avec des étiquettes « irréprochables » sous le sceau en plastique et aucun autocollant de rechange sur la boîte.

En plus des 8 Go de stockage, le téléphone comportait également un appareil photo de 2 mégapixels.

Pour le contexte, le modèle de base de l’iPhone 14 récemment sorti dispose de 128 Go de stockage et arbore un appareil photo principal de 12 mégapixels avec un objectif ultra large.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas : Le conseil qui a contribué à faire de Queen Latifah une superstar : “Je n’ai jamais ressenti de barrières ou de plafonds”