Un iPhone de première génération mis aux enchères espère rapporter 50 000 $

New York

CNN

—



Un iPhone de première génération non ouvert de 2007 est mis aux enchères jeudi – avec une valeur estimée à 50 000 $.

Initialement en vente au prix de 599 $, le premier iPhone offrait aux premiers utilisateurs d’Apple un écran de 3,5 pouces avec un appareil photo de 2 mégapixels, ainsi que des options de stockage de 4 Go et 8 Go, des capacités Internet et iTunes. Il n’avait pas de magasin d’applications, fonctionnait sur un réseau 2G et était exclusif au réseau d’AT & T.

La tatoueuse cosmétique Karen Green a reçu la version 8 Go et n’a jamais brisé le sceau, selon son apparition dans l’émission télévisée de jour “The Doctor & The Diva” en 2019. Un évaluateur de l’émission a évalué le téléphone à 5 000 $ à l’époque.

Depuis lors, un autre iPhone de première génération non ouvert comme celui de Green a été vendu aux enchères pour plus de 39 000 $ dans une liste de LCG Auctions qui a été clôturée en octobre. LCG Auctions répertorie également le téléphone de Green, avec une ouverture des enchères à 2 500 $.

Green et LCG Auctions n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNN.

L’iPhone a changé la façon dont des milliards de personnes dans le monde communiquent, effectuent des paiements, font leur travail, prennent des photos et même se réveillent le matin. Il a tué des dizaines d’industries (caméscopes, lecteurs MP3, téléphones à clapet) et a donné vie à bien d’autres.

S’exprimant lors de l’exposition annuelle Macworld d’Apple en 2007, le patron d’Apple de l’époque, Steve Jobs, a ouvert sa présentation par : “Nous allons écrire l’histoire ensemble aujourd’hui.” Jobs a qualifié le nouveau smartphone de “téléphone mobile révolutionnaire” qui comportera un iPod, un téléphone et ce qu’il a appelé un “communicateur Internet”.

“C’est mauvais là-bas aujourd’hui”, a déclaré Jobs à propos des navigateurs Web mobiles. “C’est une véritable révolution d’apporter une véritable navigation Web sur un téléphone.”

Les passionnés d’Apple auront jusqu’au 19 février pour enchérir sur la relique technologique.