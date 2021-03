Carriere et ses amis ont utilisé un détecteur de poissons et un aimant pour localiser et retirer l’iPhone 11 Pro. Carriere fêtait son 50e anniversaire avec ses amis en pêchant sur la glace, quand une rafale de vent a fait sauter leur tente. Alors que Carriere essayait de maintenir la tente baissée, le smartphone a glissé de sa cuisse et est tombé dans le lac. Il a fallu à Carriere et ses amis jusqu’à deux heures pour récupérer le smartphone. «Il n’y a rien sur le téléphone qui ne fonctionne pas. C’est incroyable », a déclaré Carriere à CTV News.

