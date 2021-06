Un invité schizophrène du Travelodge, 27 ans, qui a battu à mort la réceptionniste avait été libéré de prison deux mois auparavant

Un invité de TRAVELODGE avait arrêté de prendre ses médicaments lorsqu’il a brutalement matraqué à mort une réceptionniste lors d’une attaque d’une durée de 42 minutes.

Stephen Cole, mentalement instable, a attaqué Marta Vento qui a été « entièrement prise par surprise » dans le hall de l’hôtel lorsqu’il a lancé l’horrible assaut – deux mois après sa sortie de prison.

Marta Elena Vento a été tuée alors qu’elle travaillait de nuit dans un Travelodge

Cole a été condamné après avoir reconnu l’homicide involontaire coupable de la réceptionniste Crédit : Police du Dorset

Un examen post-mortem a révélé qu’elle était décédée de multiples blessures contondantes à la tête Crédit : ©Graham Hunt

Un tribunal a appris que Cole, 32 ans, avait attrapé la réceptionniste de 27 ans avant de la poursuivre dans une alcôve et de la frapper à plusieurs reprises à coups de poing et de pied à mort lors de l’agression « insensée ».

L’invité de l’hôtel Cole, qui souffre de schizophrénie sévère, n’avait plus de médicaments et souffrait de délires, notamment en croyant que « des détecteurs de fumée le surveillaient ».

Les médecins évaluant Cole ont suggéré que son attaque au Travelodge à Bournemouth, Dorset, en décembre de l’année dernière « était une décision soudaine et impulsive et causée par la façon dont elle souriait et le regardait ».

Winchester Crown Court a appris que Cole avait été libéré de prison deux mois avant l’attaque, qu’il avait déjà commis des actes de violence et qu’il séjournait à l’hôtel après avoir été expulsé d’un autre.

Le père de Mlle Vento a accusé la direction de la chaîne hôtelière de protéger les «échecs» et a demandé des réponses aux autorités sur la manière dont Cole a été autorisé à mener l’attaque.

Mlle Vento, originaire de Valence en Espagne, a été déclarée morte après avoir été retrouvée couverte de sang par des invités horrifiés à 7h30.

La vidéosurveillance angoissante jouée à Winchester Crown Court, Hants, a montré l’attaque «prolongée».

Cole, que l’on pouvait voir avec l’arrière de la tête rasé, tenait une paire de tondeuses à cheveux pendant l’assaut.

Les flics ont été alertés après que des invités choqués aient trouvé le corps de Marta à l’hôtel Crédit : Graham Hunt/BNPS

Marta était originaire de Valence, en Espagne

Cole a plaidé coupable à l’homicide involontaire de Miss Vento Crédit : Graham Hunt/BNPS

Le procureur Tom Wright a déclaré: « Elle a été complètement prise par surprise … Il y avait beaucoup de sang à la suite de l’incident. »

Citant le témoignage d’un médecin qui a évalué Cole, M. Wright a ajouté: « Il souffrait de schizophrénie qui a entraîné un fonctionnement anormal.

« Il souffrait de délires de persécution, d’hallucinations auditives et d’une pensée et d’un comportement désorganisés et cette anomalie aurait altéré son jugement et sa maîtrise de soi.

« Il a laissé entendre que c’était une décision soudaine et impulsive et causée par la façon dont elle souriait et la regardait.

« Il était ennuyé et croyait qu’elle le méprisait.

« Il pensait qu’il était méprisé par le personnel et les invités et cela semblait se manifester dans la façon dont il se comportait avec le défunt.

« Il pensait que les détecteurs de fumée le surveillaient et que des gens frappaient à sa fenêtre. »

Cole est resté dans le hall sans raison apparente après l’attaque, est retourné dans sa chambre pour se nettoyer, puis s’est présenté au poste de police de Bournemouth et a ensuite été sectionné en vertu de la loi sur la santé mentale.

Cole a déclaré aux agents: « Je n’ai pas dormi, je n’ai pas dormi depuis six jours. »

Des invités choqués ont découvert le corps des réceptionnistes en décembre de l’année dernière Crédit : ©Graham Hunt

Marta avait commencé à travailler au Travelodge en septembre

À l’époque, Travelodge a déclaré que leurs pensées et leur sympathie allaient à la famille des victimes Crédit : ANDREW LLOYD

Luis Elena-Blas, le père de Miss Vento, a déclaré que la mort avait traumatisé leur famille très unie.

Sa femme, la mère de Mlle Vento, avait une « connexion si puissante » avec elle qu’ils « savaient ce que l’autre pensait » et ont été dévastés.

Elena-Blas a déclaré: « J’ai peu à dire sur moi parce que je suis vide, je n’ai aucune envie de continuer à vivre.

« Nous essayons de maintenir les ruines d’une famille heureuse. Après mon premier quart de travail, j’ai fait une dépression nerveuse, j’ai perdu mon estime de moi et j’ai eu des pensées suicidaires. »

M. Elena-Blas a également déclaré qu’il souhaitait « identifier les personnes chargées de protéger Cole et lui permettre de mener cette attaque ».

Le frère de Miss Vento, Luis Elena Vento, a ajouté : « Je n’ai pas de mots pour décrire la douleur que j’ai endurée. C’est l’une des pires formes de torture à laquelle je puisse penser.

« Plus rien ne sera plus jamais pareil. La plus jeune fille d’une famille est partie, ils ont pris le plus grand trésor qu’une famille puisse avoir. »

Robert Grey, en défense, a déclaré: « Il est clair qu’il a manifesté des remords en se rendant au poste de police et leur a dit ce qu’il venait de faire. »

M. Gray a déclaré que lorsque Cole a manqué de médicaments, son père et lui ont essayé d’en trouver davantage, mais n’ont pas pu.

« Il savait qu’il en avait besoin mais a eu des difficultés à l’obtenir, il a essayé de l’obtenir mais ce n’était pas facile pour lui. Il ne fait aucun doute qu’il souffre d’une maladie très grave. »

Le tribunal a appris que Cole avait été libéré de prison en octobre, après avoir été reconnu coupable d’attentat à la pudeur et « lutté pour fonctionner ».

Il avait également déjà eu une infraction de coups et blessures sur sa mère.

Cole, qui a reconnu l’homicide involontaire coupable sur la base d’une responsabilité partielle réduite, sera condamné cet après-midi.