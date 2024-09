Un invité expulsé complimente son ami, son rival

Par John Powell – GlobalTV.com

Un point à temps ne sauvera pas T’kor.

La propriétaire d’une entreprise de crochet de 23 ans est devenue le deuxième membre du jury de cette saison.

Son amie et alliée la plus fidèle du jeu, Kimo, a été la seule invitée à voter pour qu’elle reste plutôt que Rubina.

Le départ de T’kor marque la fin d’une des alliances les plus fortes de la maison, celle de Kimo, T’kor et Rubina. T’kor n’avait jamais été nominé avant cette semaine.

« Il peut y avoir plusieurs raisons. Je pense que l’une d’entre elles est que les gens m’ont toujours dit que j’avais un bon jeu social. Ils ont peut-être vu cela comme un élément dissuasif à l’avenir, mais je pense que Rubina a également une capacité unique à toucher les gens et je sais que cela a eu un écho auprès des autres invités de la maison », a déclaré T’kor à l’animatrice de retour Julie Chen-Moonves à propos des raisons pour lesquelles elle a été ciblée et expulsée à cause de Rubina.

Moonves a annoncé que Zingbot reviendra dans l’épisode de dimanche, l’épisode de mercredi prochain durera 90 minutes et l’émission en direct de jeudi prochain sera un épisode à double éviction.

Big Brother est diffusé sur Global TV les mercredis et jeudis de 20h00 à 21h00, HE/HP et les dimanches de 21h00 à 22h00, HE/HP.

