Un invité éméché ruine le gâteau de mariage, le marié le frappe au visage

Qu’est-ce qu’un mariage sans un peu de chaos ? Un mariage est témoin de la présence de toutes sortes d’invités, d’un ami surexcité à un parent émotif. En ce grand jour, plus que le couple – parfois ce sont les invités qui sont les plus excités, et la surexcitation peut parfois mal tourner. Une vidéo virale récente sur les plateformes de médias sociaux en est la preuve. Dans le clip, nous pouvons voir que lors de la cérémonie de coupe du gâteau, un invité au mariage fait quelque chose d’inattendu – laissant le marié furieux.

Dans la vidéo, le marié se tient à côté de sa mariée alors qu’il s’apprête à couper leur gâteau de mariage. Un invité au mariage s’est approché d’eux et a attrapé le gâteau avec sa main et a tenté de l’écraser sur les visages du marié et de la mariée. Cependant, les deux ont reculé. La mariée semblait choquée. L’invité a ensuite tenté de serrer dans ses bras le marié, qui avait l’air furieux et l’a frappé au visage. L’invité perd l’équilibre et tombe au sol.

Mais cela n’a pas arrêté l’invité, il s’est levé et est allé embrasser le marié mais a été retenu par l’un des autres invités. L’homme semblait ivre, et c’était peut-être la raison pour laquelle il avait agi ainsi.

« Combattez dans un mariage », lit-on dans la légende du message Twitter.

Les Twitteratis ont réagi à la publication. L’un des utilisateurs a déclaré: “Il a de la chance que le marié ne l’ait pas poignardé.”

Il a de la chance que le marié ne l’ait pas poignardé – Oméga Gourou (@cian_guru) 10 novembre 2022

Une autre personne a ajouté : “L’homme avait un couteau à la main et est allé chercher un coup de poing… la maîtrise de soi… il était meilleur que moi.”

L’homme avait un couteau dans sa main et est allé pour un coup de poing… la maîtrise de soi… il était meilleur que moi https://t.co/N1LvgyOFmi — Président Alle💗 (@JoonSkiii) 11 novembre 2022

Une autre personne a écrit : “Je lui envoie la facture de ce gâteau”.

Je lui envoie la facture de ce gâteau 💀 https://t.co/CJHOkczEEK – OdeyaPlume (@OdeyaPlume) 11 novembre 2022

Un autre internaute a commenté: “Ce n’est pas un combat, c’est une réponse très réservée à quelqu’un qui essaie de semer le chaos et de tout gâcher.”

Ce n’est pas un combat, c’est une réponse très réservée à quelqu’un qui essaie de semer le chaos et de tout gâcher. – Popey Variante 616 (@616Popey) 10 novembre 2022

La vidéo a reçu plus de 1,8 million de vues depuis sa mise en ligne.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici