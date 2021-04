Un invité du Roadshow ANTIQUES a été horrifié après qu’un expert a révélé la sombre vérité derrière sa bague en saphir.

La dame est apparue dans la populaire émission de la BBC pour en savoir plus sur son bijou, qui comportait deux saphirs et des diamants plus petits.

L’expert Susan Rumfitt était sur place pour y jeter un coup d’œil, mais elle avait des nouvelles décevantes pour l’invitée féminine.

Elle a dit: « Eh bien, ce sont des saphirs, mais ce ne sont pas des saphirs naturels; ce sont en fait ce que nous appelons des saphirs synthétiques, qui sont en fait cultivés à partir d’oxyde d’aluminium qui est bien sûr ce dont les saphirs sont faits. »

Elle a ajouté: «Mais ils sont cultivés dans un environnement de laboratoire, donc lorsque vous regardez à l’intérieur des pierres, les lignes de croissance d’un saphir naturel seront parallèles les unes aux autres.

«Pourtant, dans un saphir synthétique, ils sont en fait en courbes car ils sont cultivés dans ce que nous appelons une boule, et la boule est ronde et donc vous obtenez les lignes de croissance courbes.

« Maintenant d’une certaine manière qui pourrait vous faire penser ‘Oh, saphirs synthétiques, je n’aime plus ça’, mais je suis sûr que vous l’aimez toujours. »

La dame a répondu: « Je ne savais pas que vous pouviez fabriquer des saphirs synthétiques. »

Susan a ensuite expliqué que l’habileté à fabriquer des saphirs synthétiques a commencé à l’époque victorienne et s’est avérée particulièrement populaire pour le marché de la bijouterie en temps de guerre lorsque les routes commerciales étaient fermées.

Revenant à la bague elle-même, Susan a déclaré: « En ce qui concerne l’âge, nous examinons une bague datant du premier quart du XXe siècle, mais au centre, vous avez des diamants, et le métal blanc et jaune est de l’or. «

La dame a demandé d’où il venait et l’expert a répondu: «Il semble qu’il ait été fabriqué en Europe.

« Peut-être en Pologne, peut-être aussi en France – il a ce genre de look, mais ce n’est certainement pas un ring britannique. »

L’invité l’a remerciée pour l’information avant que Susan ne passe à la valeur.

Elle a déclaré: « Du point de vue de la valeur, sur le marché actuel, parce que les pierres sont synthétiques, évidemment, cela ne coûtera pas le prix élevé d’une bague en saphir naturel et en diamant.

« Mais même ainsi, lors d’une vente aux enchères, quelqu’un paierait sans aucun doute entre 800 et 1 000 £ parce que c’est si joli. »

Cependant, si les saphirs avaient été naturels, la bague aurait reçu l’une des plus hautes évaluations de l’histoire de l’émission en raison de leur taille.

Antiques Roadshow est diffusé dimanche à 19h sur BBC One.