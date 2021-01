Un invité du Roadshow ANQTIUES a été perdu pour ses mots par une ÉNORME offre pour sa statue de sanglier qu’il a déterrée dans son jardin arrière quand il était petit garçon.

Le jeune homme est apparu dans la populaire émission de la BBC pour découvrir la vraie valeur de sa sculpture spéciale.

L’expert d’Antiquités John Foster était fasciné par le petit sanglier placé devant lui et a demandé à l’invité comment il avait mis la main dessus.

L’invité a répondu: «Eh bien, je pense que j’avais environ quatre ans quand j’étais dans le jardin à creuser avec une pelle», a répondu l’invité.

«J’étais le genre d’enfant à ramasser des choses, des pierres de forme étrange et des choses et les mettre dans ma poche et les ramener chez moi.

«J’ai ramené celui-ci à l’intérieur et je pense que mes parents étaient un peu plus intéressés par celui-ci, donc nous l’avons toujours gardé …

« J’ai toujours voulu connaître l’histoire derrière tout cela. »

John, qui est un expert de la série depuis 2007, a expliqué qu’il croyait que le bronze était romain et datait du premier ou du deuxième siècle après JC.

Après que l’invité a expliqué qu’il l’avait trouvé à Cottenham, un endroit juste à l’extérieur de Cambridge, John était ravi de lui dire que des colonies romaines auraient certainement traîné dans cette région.

Le membre de l’équipe Divers de l’émission a ajouté que des objets tels que le sanglier étaient utilisés à des fins religieuses ou simplement pour la décoration.

Il a ensuite demandé: « Quel est votre instinct? »

L’invité a répondu: «Pour être honnête, c’est juste quelque chose qui se trouve vraiment sur l’étagère. Je n’ai jamais pensé que cela valait quelque chose de particulier.

John a poursuivi en expliquant qu’il pense que c’est romain, mais qu’il doit être envoyé dans un musée pour vérifier ses suppositions.

Mais il a gentiment sorti l’invité de sa misère et lui a dit ce qu’il pensait que cela valait aussi.

Il a dit: « Il doit aller dans un musée et être correctement vérifié. Toujours avec quelque chose comme ça, vraiment important que vous le signaliez à l’agent local des découvertes par le biais du musée.

« Je pense aux enchères, dans la région de 10 000 £. »

« Wow, d’accord, » rigola l’invité, avant de terminer: « Je ne m’attendais pas à ça. »

S’adressant à la caméra lors d’un segment ultérieur de l’émission, il a admis qu’il s’attendait à 100 à 150 £ pour le bronze qu’il avait trouvé il y a toutes ces années.

Il a ajouté: « Je ne voudrais pas vraiment le vendre, je pense, cela a toujours fait partie de la maison, donc je pense que je vais probablement m’y accrocher! »

Cela vient après qu’un autre invité a été laissé perplexe sur la valeur réelle de son vase qui a été ramassé au hasard sur un marché.

L’expert de l’exposition Will Farmer a déclaré au couple que leur belle pièce d’art nouveau français valait entre 8 000 et 12 000 £.

Regardez Antiques Roadshow ce dimanche sur BBC One à 19h.