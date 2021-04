ANTIQUES Roadshow a livré l’un de ses plus gros chocs ce soir alors qu’un homme apportait une lettre de l’auteur de Lord Of The Rings, JRR Tolkein.

L’invité Charles avait l’air complètement abasourdi quand on lui a dit que la seule feuille de papier et l’enveloppe déchirée valaient la somme stupéfiante de 10000 £.

5 Antiques Roadshow a examiné une lettre écrite à un fan par l’auteur JRR Tolkein

Visiblement choqué, il haleta: « Bon seigneur. Je suis étonné. »

Charles a écrit à l’auteur anglais en runes – une langue ancienne – quand il était adolescent et a obtenu la réponse qui vaut maintenant une fortune.

Il a eu la bonne nouvelle sur sa valeur de l’expert en livres Clive Farahar au programme de ce soir.

Charles a expliqué: « Je l’ai reçu en réponse à une lettre que j’ai envoyée au professeur Tolkein quand j’avais 14 ans et traduit les lettres runiques de la couverture – je lui ai écrit en lettres runiques et c’est la réponse qu’il m’a envoyée. »

5 Il a été évalué en haut des lettres du légendaire auteur fantastique

5 Le propriétaire, Charles, a été stupéfait d’apprendre que la lettre valait 10000 £

5 L’expert en livres d’Antiques Roadshow, Clive Farahar, a jeté un œil sur la découverte remarquable

5 La lettre est livrée avec l’enveloppe qu’il a déchirée à l’âge de 14 ans

Il disait: « Votre lettre runique était correcte et lisible » avant que l’auteur n’insiste sur le fait qu’il n’a pas fourni les lettres.

La correspondance, rédigée 20 ans après la publication du Hobbit en 1957, était en parfait état.

Clive a expliqué: « Je pense que c’est le haut des lettres de Tolkien. C’est extrêmement bon. Compte tenu de la valeur de l’article. Je pense qu’il vaut environ 10 000 £. »

Mais Charles a insisté: « Je le considère comme un trésor de famille. Puisqu’il m’est adressé et qu’il porte mon nom, je ne rêverais pas de le vendre. C’est une sorte de Mon Précieux. »