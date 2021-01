Les invités de ANTIQUES Roadshow ont été bouleversés lorsqu’ils ont découvert la valeur réelle de leur vase qui avait été ramassé au hasard sur un marché.

Will Farmer, l’un des experts de l’émission BBC One, a été intrigué de découvrir comment ils ont réussi à mettre la main sur une belle pièce d’art nouveau français.

Il a expliqué que le mouvement art nouveua avait pris d’assaut l’Europe à la fin du XIXe siècle.

Le commissaire-priseur des beaux-arts et des antiquités a demandé au couple: « Je dois donc demander … quel est votre lien? Comment possédez-vous une si belle pièce? »

« Il a parcouru un très, très long chemin, il est venu de Kiev, en Ukraine », a répondu l’invité.

«Et ma grand-mère l’a acheté, je pense qu’il y a 75 ans peut-être 80 ans avant la Seconde Guerre mondiale.

«Ma mère et ma grand-mère sont allées au marché, au marché alimentaire juste pour faire leur magasinage hebdomadaire et quand elles ont quitté le marché, elles ont repéré ce vase et elles l’ont acheté – je ne sais pas combien elles ont payé.»

Il a poursuivi en expliquant qu’il est resté dans la famille depuis et qu’il a même réussi à survivre à la Seconde Guerre mondiale, qui a duré de 1939 à 1945.

Le ajouté: « Mon grand-père se battait au front – il a survécu [Second World War], ma mère était coincée avec des parents et elle a passé des années après l’occupation nazie, puis quand ils sont revenus à Kiev en 1945, et ils ont vu ce gros paquet, et à l’intérieur du paquet il y avait toute cette vaisselle et à l’intérieur se trouvait ce vase.

«Il a donc survécu à toutes ces épreuves et tribulations.»

Après avoir fait partie de leur vie pendant si longtemps, le couple a décidé de faire un peu de recherche et de savoir si le vase avait une signification derrière lui.

Ils ont réussi à comprendre qu’il aurait pu être créé par l’artisan Émile Gallé et ont voulu savoir s’ils avaient raison.

La deuxième invitée a expliqué qu’après avoir assisté au mariage d’un ami à Berlin, elle a vu un vase similaire dans un art nouveau.

Elle a dit: « Je suis donc rentrée à Londres et nous avons fait un peu de recherche sur Internet et nous avons regardé le signe en bas et apparemment une des signatures d’Emile Galle ressemble à ça. »

Et tout leur travail d’enquête a porté ses fruits car ils avaient raison.

Will a expliqué: « Donc votre question aujourd’hui est: avez-vous raison? Vous n’êtes pas sûr, n’est-ce pas? Vous avez raison.

«Quand nous regardons en dessous, vous avez mentionné cette marque glorieuse, que vous ne pouviez pas tout à fait lire. Mais en fait, tout est là et à l’intérieur, nous avons cette signature sophistiquée que la minute où je l’ai vue, je savais qu’elle disait, Galle.

Il a poursuivi en expliquant que «l’œuvre d’art esthétique» date d’environ 1890 et a révélé qu’elle en valait la peine – ce qui a laissé les deux ricaner d’excitation.

Will a dit au duo: « Eh bien, si vous deviez sortir et remplacer ce vase, vous envisagez quelque chose dans la région de 8 000 £ à 12 000 £. »

Cela vient après qu’un autre invité de Antiques Roadshow a été laissé perplexe par une offre énorme pour un vieux vase transmis par son grand-père.

La femme pensait que l’héritage familial était d’environ 500 £ et a été époustouflée de découvrir que sa valeur réelle se situait entre 10 000 et 15 000 £.

