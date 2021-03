Un invité de AN Antiques Roadshow a été époustouflé par la valeur du « badge le plus rare de la Seconde Guerre mondiale » transmis par son grand-père.

L’édition de dimanche de l’émission de la BBC a vu l’expert Mark Smith, conservateur de musée militaire et spécialiste des médailles militaires, examiner l’insigne apporté par un invité masculin.

Mark était un peu cinglant au début, commentant: « Très petit badge, sur ce qui doit être dit est un morceau de carton assez usé – d’où avez-vous obtenu cela? »

L’homme a répondu: «Je l’ai trouvé quand je nettoyais la maison de mon défunt grand-père, Cecil, il a été appelé.

«Il a servi dans la RAF en tant que navigateur et à l’origine, il aurait son badge.

« Mais plus récemment, en faisant un peu plus de recherches, je pense que c’est peut-être un badge American Eagle RAF qui le rend légèrement différent et qui ne lui appartenait probablement pas. »

Mark a répondu: « D’accord, donc ce que nous avons, c’est une couronne et la RAF écrites en haut et 1942 en dessous.

« Ce n’est pas comme n’importe quel autre badge de la RAF que vous allez rencontrer. »

L’expert a ajouté que l’insigne avait été donné aux citoyens américains qui avaient rejoint la RAF avant que l’Amérique ne rejoigne la guerre.

Il a dit: « Maintenant, le problème est que si c’est réel, c’est l’insigne le plus rare de la RAF pour la Seconde Guerre mondiale. »

Mark a ensuite révélé qu’il avait le bon poinçon et la bonne date, ajoutant: «Donc, en ce qui me concerne, c’est un véritable badge de l’armée de l’air de 1942! Maintenant, c’est une bonne nouvelle.

« Maintenant, j’ai dû faire des recherches assez détaillées sur cette chose parce que vous ne pouvez pas trouver ces choses à vendre parce qu’elles sont rares. »

Mark a ensuite demandé à l’invité combien il pensait que cela valait et il a répondu: «Je ne sais vraiment pas. Peut-être quelques centaines de livres?

«3 000 £», a révélé Mark. «Pour quelque chose que vous avez trouvé dans une boîte! Le badge le plus rare de la Seconde Guerre mondiale. »

Antiques Roadshow est diffusé le dimanche sur BBC One.