Un invité de Place in the Sun marqué ” plein de conneries ” après une tactique OUTRAGEUSE pour choisir une propriété

Une invitée RÉCENTE sur A Place in the Sun a laissé les téléspectateurs déconcertés par ses méthodes inhabituelles pour choisir une propriété.

La présentatrice Jonnie Irwin a accueilli la chercheuse de maisons Daniela et sa mère Janet dans l’émission de Channel 4.

Le couple, originaire de l’est du Yorkshire, était parti dans l’ouest de Madère, au Portugal, et disposait d’un budget décent de 100 000 £ pour jouer.

Daniela travaille comme thérapeute holistique, pratique les goûts du tambour chamanique et est très attachée à sa guérison par les cristaux.

Et elle avait amené un « guide spirituel » avec elle pour le processus de recherche de maison, sous la forme d’un grand pendule en cristal autour du cou.

Jonnie a emmené le couple mère-fille pour une visite à Calheta, où ils ont visité une propriété de deux chambres avec une vue magnifique.

Daniela a été immédiatement séduite par la maison, déclarant que c’était “agréable et confortable, c’est comme un chalet”.

Elle a ajouté : « La cuisine est absolument géniale, elle est grande, aérée et lumineuse.

« J’adore les carreaux muraux, portugais très traditionnels. Je ne ressens aucune mauvaise énergie ici, c’est bien.

Après une visite de la maison, Daniela a sorti son grand pendule rose pour l’utiliser comme un « test décisif » sur la maison.





Jonnie a plaisanté: “Je t’ai vu secouer ça plus tôt.”

Elle a expliqué : « Si je pose la question ‘est-ce que cette maison est pour moi’ et cela me donnera la réponse oui ou non.

“Je l’utilise beaucoup dans la vie, pour différentes choses.”

Alors que sa mère Janet l’appelait “bonkers”, Daniela n’était pas en phase.

Elle a demandé au collier pendant qu’elle le tournait « Alors, est-ce que cette maison est là, la maison pour moi ?

“C’est dans le sens inverse des aiguilles d’une montre… Alors c’est non !”

Jonnie a été déconcertée par la rapidité avec laquelle elle a ignoré la maison, soulignant qu’elle était très attachée à la propriété au préalable.

Ceux qui ont écouté l’émission étaient de son côté et se sont immédiatement rendus sur Twitter pour en discuter.

L’un d’eux a écrit: “Crystal dit non à celui-là, HAHAHAH.”

Un autre a plaisanté: “Achetez ou volez… oh laissez-moi demander à mon pendule.”

Les commentaires continuaient : « Pendule ! Quel pot de merde !”

Et un autre spectateur a souligné: “Le visage de maman quand elle a frappé ce pendule.”