Un INVITÉ sur Million Pound Pawn a été déçu quand un tableau rare a été évalué «loin d’être» ce à quoi il s’attendait.

L’expert Dan Hartfield a snobé le vendeur Adrian, qui cherchait à échanger son dessin LS Lowry d’un cheval contre une grosse somme à l’émission ITV.

Adrian espérait gagner de l’argent en vendant le dessin de Lowry[/caption]

Lowry est célèbre pour ses dessins d’hommes allumettes qui peuvent accumuler des millions aux enchères, ce que le propriétaire Adrian espérait peut-être.

Dan l’a laissé déçu, car le vendeur a admis qu’il n’était pas impressionné par l’offre qui était juste quelques milliers de plus que ce qu’il avait payé à l’origine.

Adrian a expliqué qu’il avait acheté l’art en tant qu’investissement: «L’art en tant qu’investissement a toujours été au fond de mon esprit et mon croquis est vraiment unique.»

Il a poursuivi en disant à Dan: «C’est une pièce de LS Lowry, c’est l’une de ses premières œuvres. De plus, ce qu’il faisait était de retourner le papier et de dessiner de l’autre côté également.

Dan et Adrian ont discuté du dessin, qui a été acheté pour 13000 £[/caption]

Le dessin d’un cheval peut également être trouvé au dos de la pièce[/caption]

Comme Lowry est l’un des artistes les plus truqués de Grande-Bretagne, Dan a déclaré à la caméra: « Peut-être que le pire aspect du prêt sur gages est que chaque accord craint que quelque chose ne soit faux. »

L’invité a révélé qu’il avait payé 13 000 £ pour l’œuvre d’art et qu’il cherchait à la fouetter pour 18 000 £ et à réaliser un beau profit.

«Mon instinct me dit que j’obtiendrai probablement entre 18 000 £ et 20 000 £ – c’est un Lowry après tout», a expliqué l’invité avant de laisser le dessin aux experts.

Dan a apporté le tableau à l’expert de Lowry, Robin Light, pour savoir s’il était authentique ou non.

Dan a pris la photo à un expert pour vérifier son authenticité[/caption]

«C’est intéressant, c’est différent», a déclaré Robin à propos du travail. «Si c’est l’un de Lowry, c’est l’un de ses dessins d’école d’art.

« En ce qui concerne l’authenticité, nous avons vu de très mauvaises copies à la fois dans les huiles et dans le dessin, il faut donc les diffuser par prudence. »

L’expert a regardé le dos du dessin et a semblé heureux de voir un croquis inachevé d’un cheval sur le dos, suggérant qu’il est authentique.

« C’est bon à voir, c’est un bon signe, on dirait que c’est un Lowry », a déclaré Robin, alors que les négociations sur les prix commençaient alors.

Ils ont évalué la peinture à un peu plus de ce qu’Adiran avait payé pour cela[/caption]

Dan a déclaré: «Mon client veut 18 000 £», ce à quoi Robin a répondu: «Je ne pense pas que cela vaille la peine.

«En tant que dessinateur d’une école d’art académique, je pense que vous pourriez réduire ce pourcentage de 50 à 70% et je dirais que trois à cinq pour acheter ce qui, je le sais, vous décevra. Si je devais l’acheter à cinq, je le vendrais pour 10. »

Après l’évaluation, Dan a été en mesure de trouver un fan de Lowry prêt à acheter la pièce pour «plus que l’évaluation» mais «moins que ce que l’on espérait».

Adrian n’était pas content d’avoir ce qu’il a payé pour la peinture et a dit à Dan: «Pas 13000 £, non, je pense que les chiffres d’allumettes nous parlons de prix exorbitants pour eux et ce sera toujours un Lowry et c’est seulement va être le seul.

Adrian n’était pas content de ce qu’on lui avait offert[/caption]





«Pouvez-vous descendre légèrement?» Dan a demandé et Adrian a répondu: « Probablement à 16 000 £ quelque chose comme ça. »

«Que diriez-vous si je vous ai offert 15 500 £ et que l’affaire sera conclue, je vous apporterai l’argent, c’est une affaire vraiment solide», a tenté de sceller l’accord.

« D’accord, nous irons pour ce chiffre, nous avons un accord », a déclaré Adrian. «Quelqu’un a dit un jour que la vie est un art court, c’est pour toujours.»

Adrian a conclu à propos de la vente: « Je suis vraiment déçu parce que je voulais qu’elle atteigne le plafond de 18 000 £. »

Million Pound Pawn est disponible sur le hub ITV.