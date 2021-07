Un invité de Antiques Roadshow ravi que les statues de hiboux obtiennent une évaluation énorme grâce à une marque très chanceuse

L’invité d’AN Antiques Roadshow était ravi après avoir obtenu une évaluation énorme pour leurs statues de hiboux – ce qui était une marque très chanceuse.

Une femme de l’émission de la BBC voulait savoir combien étaient ses ornements spéciaux, alors elle a demandé l’aide de l’experte Elaine Binning.

La commissaire-priseur Elaine, qui a une vraie passion pour les meubles, était si heureuse de voir les hiboux et un cendrier de souris devant elle.

Elle voulait savoir d’où elle les tenait et l’invité lui a dit : « Eh bien, j’en ai hérité.

« Ils ont été fabriqués pour ma grand-mère en 1911, Florie Harrison. »

Il fut bientôt clair que la gravure des lettres « FH » était pour ses initiales, et l’autre timbre était la date de son anniversaire en 1933.

Elle a dit à Elaine que le bon ami de son père, George Weightman, les avait fabriqués, ce qui a conduit l’expert à expliquer l’histoire derrière eux.

Avant d’aborder les hiboux, Elaine a expliqué en détail le plat de souris.

Elaine a expliqué: « Georgie Weightman a ensuite travaillé dans l’atelier de Robert Thompson à Kilburn.

« Robert Thompson est bien sûr connu comme l’homme souris parce qu’il a mis cette signature d’une souris dans chaque pièce qui a quitté son atelier…

« George Weighman a été l’un des premiers apprentis que Robert Thompson a eu à travailler avec lui et il était l’un des meilleurs. Il était le meilleur sculpteur de la souris signature !

« Ce qui est intéressant à propos de ceux-ci, alors que le plat à épingles en fer à cheval ou le cendrier est évidemment de l’atelier de l’homme-souris, ce n’est pas si évident avec ces hiboux.

« Ils sont sculptés d’une manière si naturaliste et détaillée. Ce n’est pas vraiment comme le mouseman simpliste d’art et d’artisanat que vous associez à l’atelier de Robert Thompson. »

Elle a ensuite demandé ce qu’elle pensait être le plus précieux entre les deux et souhaitait savoir si elle pensait que celui qui était clairement fait par Thompson vaudrait plus ou non.

« Je pense que je vais toujours dire des hiboux parce qu’il y a tellement de travail là-dedans », a avoué l’invité.

Elaine lui a dit: « Un cendrier comme celui-ci, si vous deviez l’acheter aux enchères, cela coûterait 250 £ …

« Et ces pièces non signées, ce sont vraiment des pièces uniques – 4 000 £. »

L’invité choqué a répondu: « Oh, c’est gentil! Nos filles apprécieront ça quand elles en auront un chacune! »

Elaine a rejoint: « Dieu merci, il y en a deux. »

Cela survient après qu’un autre invité a été stupéfait d’apprendre que son objet précieux n’était pas ce qu’il semblait – mais cela valait beaucoup.

L’expert Will Farmer a rencontré un couple qui avait apporté un animal en céramique coloré qu’ils pensaient être un cochon.

Ils avaient toujours pensé que leur héritage familial était un animal de ferme très apprécié en raison de sa queue bouclée, mais ils ont été stupéfaits lorsqu’il a expliqué qu’il s’agissait d’un bouledogue.

Il a déclaré au couple: « C’est en fait un bouledogue, il a créé – et je suis sûr que vous l’avez remarqué bien sûr – ici sur sa jambe se trouve une signature très claire de Louis Wain. »

Ils se sont retrouvés avec d’énormes sourires sur leurs visages lorsqu’il a également déclaré que cela valait entre 800 et 1200 £.

Antiques Roadshow est diffusé le dimanche sur BBC One et est disponible sur BBC iPlayer

