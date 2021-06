Un invité de Antiques Roadshow arrête un expert qui a essayé d’acheter son assiette en lui disant qu’elle n’est « pas à vendre »

UN EXPERT de Antiques Roadshow a été stupéfait lorsqu’un invité a insisté sur le fait que son assiette peinte n’était « pas à vendre » malgré son évaluation.

La femme avait apporté l’assiette, offerte à son grand-père, au V&A de Dundee, où elle a rencontré l’arrière-petite-fille de l’artiste Theo Burrell.

4 La femme a apporté une assiette ayant appartenu à Sir William Burrell

Tenant l’assiette décorée, qui présentait un dessin complexe de paysages de style japonais, elle a commencé à expliquer d’où elle venait.

« J’ai fait tout le chemin depuis Édimbourg juste pour voir si vous pouvez me dire quelque chose à ce sujet », commença la vieille femme en serrant l’assiette.

« Eh bien, c’est une très belle et grande vasque en porcelaine chinoise, et elle est décorée dans les couleurs traditionnelles Amari – le rouge de fer, le bleu cobalt et les reflets », expliqua ensuite Theo.

« Cela va dater du XVIIIe siècle, et vous avez de belles zones de sortes de petites inclusions dans la glaçure, ce qui arrive souvent avec la céramique. »

4 La plaque présentait un design chinois complexe

Après avoir demandé comment la femme en était arrivée à le posséder, elle a expliqué qu’il avait été offert à son père pour son travail au sein de son église.

« Il a été offert à mon père en guise de remerciement – il était pasteur – et il avait apporté une aide pastorale à l’une des familles de la communauté », a déclaré l’invité.

« Ils étaient vraiment reconnaissants – et la femme était une sœur de Sir William Burrell et à l’époque, elle a dit que cela provenait de la collection familiale.

« C’était vers 1943, c’était avant qu’il ne soit offert à la ville de Glasgow – et mon père l’a eu comme ça. »

4 Theo a plaisanté en disant qu’elle voudrait acheter le bol pour elle-même

Theo laissa échapper un « hah ! aux nouvelles, et a révélé que le cousin de son arrière-grand-père était Sir William Burrel, qui a fait le bol.

« Je suis très jalouse que vous ayez une pièce de la collection privée parce que nous n’avons absolument rien dans notre famille », a-t-elle ajouté.

« Evidemment, essayer d’authentifier cette provenance est difficile, mais vous avez raison, cette collection a été offerte en 1944 à Glasgow, et il a collectionné toutes sortes de choses.

« Il avait un intérêt particulier pour la céramique de la nation chinoise, il est donc parfaitement logique pour moi que cela ait pu faire partie de sa collection privée. »

4 L’assiette faisait autrefois partie de la collection privée

Ils ont ensuite discuté de la valeur de la pièce aux enchères, Theo lui donnant une estimation comprise entre 1 000 et 1 500 £.

« Si nous pouvons authentifier cette provenance, le prix ne fait qu’augmenter à partir de là », a-t-elle ajouté. « Et puis, peut-être que je peux te l’enlever des mains ? »

La femme a alors serré le bol plus près et a dit sèchement: « Euh, peut-être pas. Cela reste au sein de la famille. »