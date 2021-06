Un invité de Antiques Roadshow abasourdi après que la figurine de «gros chat» de 21 £ ait reçu une évaluation énorme

Un invité de AN Antiques Roadshow a été laissé sidéré après qu’une figurine de «gros chat» de 21 £ ait reçu une évaluation énorme.

L’édition de dimanche de l’émission de la BBC a vu l’expert Will Farmer rencontrer une dame qui avait apporté une grande figurine en forme de félin.

Will a été immédiatement impressionné par cela, en disant: « Parfois, vous obtenez des choses qui vous font simplement sourire et quand vous regardez ce gros gars ici, il est absolument glorieux, alors d’où vient-il? »

L’invitée a expliqué qu’elle l’avait acheté dans une maison de vente aux enchères locale il y a quatre ans pour 21 £.

Will a répondu: « Eh bien, votre petit investissement a été un achat un peu astucieux, car ce que vous regardez est le travail d’un designer appelé Lisa Larson, qui est l’un des grands du design suédois et salué très haut en tant que designer de la période du milieu du siècle. »

Il lui a ensuite montré la faible marque des fabricants sur le bas du chat et a ajouté: « Son nom est le maxicat et il a été conçu dans le cadre de la série zoo, c’est un grès émaillé et tout peint à la main.

« Il a été introduit en 1965 et c’est une chose rare.

« J’imagine que de toutes les choses que j’ai vues aujourd’hui, c’est la seule chose que je pense que la plupart des gens diront que je le ramènerai avec plaisir à la maison. »

Will a ensuite révélé son évaluation, déclarant à l’invité: « Donc, votre investissement de 21 £ concerne de nouveaux publics et de nouveaux acheteurs.

« C’est ce que les gens veulent, je connais beaucoup de gens qui seraient heureux de vous payer 1 000 £. »

La dame a été choquée par la nouvelle et s’est exclamée: « Oooo mon Dieu, il est assis par terre à côté du canapé. »

Will a dit qu’elle devrait maintenant « l’élever », et elle a répondu: « Oui, il va aller droit sur mon genou. »

Antiques Roadshow est diffusé le dimanche sur BBC One.