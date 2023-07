Un invité d’Antiques Roadshow sans voix alors qu’il apprend l’horrible vérité derrière la peinture d’un ancêtre

Un invité d’ANTIQUES Roadshow est resté bouche bée lorsqu’il a découvert l’horrible vérité qui se cache derrière une peinture de ses ancêtres.

L’invité apporta un portrait de l’infortuné comte William Prescott, qui en 1651 se tenait sur l’échafaud pour que l’exécution du septième comte de Derby soit évaluée.

L’invité a apporté une peinture qu’il a reçue de son ancêtre pour être valorisée[/caption] BBC

Il a été révélé que les objets avaient été donnés à William immédiatement après l’exécution du septième comte[/caption]

L’invité a ensuite partagé l’horrible information selon laquelle on avait « demandé à William de mettre le pied sur lui pour s’assurer qu’il ne se tortillerait pas pendant l’exécution ».

Il a été confirmé que l’horrible histoire avait été « toute enregistrée par des témoins ».

Adam est resté sans voix, avant de répondre: « Mon Dieu, c’est un truc puissant. »

L’expert a examiné de plus près l’article unique et a ensuite souligné ses défauts.

Il a déclaré: « Ce n’est pas dans son style habituel, je vais être honnête, les détails sont bons mais pas tout à fait ce que j’attends de Johnson », avant de souligner quelques défauts dans la peinture.

Le spécialiste des antiquités a ensuite révélé que l’exécution avait effectivement eu lieu « à Bolton, à moins de 20 miles ».

Adam a estimé que les articles valaient jusqu’à 22 000 £.

La miniature du portrait vaut probablement entre 2 000 et 3 000 £, et l’ensemble de la collection vaut entre 18 000 et 22 000 £, a poursuivi Adam.

L’invité est resté sans voix face à la valeur alléchante des articles, alors qu’il écrivait: « Je pense que ce serait une parodie de les vendre. »