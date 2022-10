Un invité d’Antiques Roadshow est stupéfait car un objet « laid » détesté par sa femme a révélé sa vraie valeur

UN INVITÉ sur Antiques Roadshow a été époustouflé après que son crapaud en céramique « laid » du XVIIIe siècle ait reçu une forte évaluation.

Lors d’un récent épisode du programme de la BBC, la présentatrice Fiona Bruce et les experts de l’émission ont fait le tour du château de Brodie en Écosse.

Mais c’est le crapaud jaune en céramique d’un invité qui a laissé l’expert Lee Young impressionné, car il a admis qu’il n’avait «jamais rien vu de tel».

Sachant que l’article était unique, l’invité a commencé: «Eh bien, il est connu pour moi comme un crapaud laid depuis environ 60 ans.

« Je ne sais pas grand-chose sur lui, mais ma mère collectionnait des objets insolites. En fait, je lui ai téléphoné et lui ai demandé où elle l’avait eu.

«Elle a dit que c’était une dame âgée et que la dame voulait désencombrer et elle a demandé s’il y avait quelque chose que ma mère aimerait.

“Alors j’ai dit: ‘Eh bien, qu’en est-il de me donner un vilain crapaud?’ Alors elle m’a donné un vilain crapaud.

Riant au commentaire, l’invité a admis: “Je l’aime, mais pas tellement ma femme.”

Se plongeant dans l’histoire du crapaud et son origine, Lee a expliqué: «C’est par la poterie écossaise, Dunmore, qui a commencé au 18ème siècle.

“La seule chose que je dirai à ce sujet, c’est que j’en ai vu d’autres exemples, mais je n’en ai jamais vu à cette échelle.”

Valorisant le crapaud, Lee a révélé: «Je pense qu’il est une chose si merveilleuse et pour toutes les choses dont nous venons de parler à son sujet.

"Je pense qu'il peut facilement réaliser une estimation d'enchère entre 600 £ et 900 £", à laquelle l'invité s'est exclamé : "Eh bien, j'en suis ravi !"





Lee s’est alors retourné et a demandé à la femme de l’invité: “Et je suppose que si deux personnes s’excitaient pour lui, il pourrait en faire encore plus, l’aimez-vous un peu plus maintenant?”

Elle rit et haussa les épaules : « Je suppose… »

Antiques Roadshow est disponible pour regarder sur BBC iPlayer.

