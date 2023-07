Un invité d’Antiques Roadshow a perdu ses mots à cause de la valeur alléchante d’une affiche trouvée dans une poubelle

UN INVITÉ sur Antiques Roadshow a été perdu de vue par la valeur alléchante de son affiche qui a été trouvée dans une poubelle.

Les téléspectateurs ont eu droit à un segment surprenant de Newbry Hall dans le Yorth Yorkshire lorsqu’un homme a montré son affiche Live Aid.

L’expert John Baddeley avait l’air complètement abasourdi par l’article[/caption] Bbc

L’invité a ri en racontant l’histoire de la façon dont l’infâme objet a été presque jeté dans la décharge[/caption]

L’homme qui possédait l’affiche a confirmé qu’il avait travaillé dans les coulisses du tristement célèbre concert avec Bob Geldof alors qu’il montrait ses souvenirs.

Il comportait le célèbre logo qui contenait la célèbre guitare Live Aid qui a été façonnée sur le continent africain.

L’invité d’Antiques Roadshow a déclaré: « Je nourrissais l’équipage, ils étaient là toute la semaine et avaient besoin d’être nourris, les pauvres gars, ils avaient besoin de soins. »

L’expert a donné aux téléspectateurs le contexte derrière la célèbre affiche, car il pensait que c’était l’un des signes qui constituaient le fond de la tristement célèbre interview de Bob Geldof où il a juré à l’antenne en encourageant les téléspectateurs à faire un don.

Son moment où il a déclaré « Il y a des gens qui meurent maintenant, alors donnez-moi l’argent! », La rumeur dit qu’il a augmenté les dons à la cause à environ 300 £ par minute.

Plus de 120 millions de dollars ont été collectés le jour du concert historique qui a vu des groupes légendaires tels que Queen, Led Zeppelin et Duran Duran se produire au profit dans des lieux au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Des artistes légendaires tels que Phil Collins, Madonna, David Bowie, Paul McCartney, Mick Jagger et Elton John se sont également rendus sur les deux scènes.

Mais l’invité a également évoqué ses souvenirs de ce jour-là, car il s’est souvenu que l’affiche avait été presque jetée.

Le principal s’est exclamé: « Je me souviens que pendant le spectacle, je cherchais certains articles qui avaient été jetés de ma lessive personnelle, quelqu’un les a jetés en pensant que c’était des ordures. »

L’expert John Baddeley a été complètement choqué lorsqu’il a répondu: « Alors vous avez envoyé du linge pour être nettoyé et quelqu’un a pensé que c’était de la camelote? »

Il a confirmé: « A la poubelle, c’est là que j’ai trouvé ça, je n’ai pas trouvé ma lessive mais j’ai trouvé ça, ce qui a légèrement compensé. »

Après avoir raconté son histoire, tout ce qu’il essayait de faire était de chercher sa lessive et non les images, John a ensuite donné son évaluation surprenante de l’article.

Il a affirmé : « Si jamais vous décidiez de le vendre, j’aurais pensé qu’aux enchères aujourd’hui, vous obtiendriez entre 8 000 et 12 000 £.

John a ensuite plaisanté: « Combien valait votre lessive? »

L’invité de la BBC a ri: « C’est incroyable… environ 60p! »

L’invité a apporté ses souvenirs de la journée historique[/caption] Bbc

L’affiche en arrière-plan de la tristement célèbre diatribe remplie de jurons de Bob Geldof[/caption]