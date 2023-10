Un invité d’Airbnb a ligoté et volé un propriétaire géorgien sous la menace d’une arme, selon la police

BUFORD, Géorgie –

La police affirme qu’un homme qui a utilisé Airbnb pour louer une chambre en Géorgie a fini par voler le propriétaire de la maison sous la menace d’une arme.

Un propriétaire de Buford, dans la banlieue métropolitaine d’Atlanta, a appelé la police du comté de Gwinnett pour lui dire qu’un homme armé qui avait loué son sous-sol via l’application de partage de chambre s’était enfui après avoir volé son portefeuille.

Selon un rapport de police, le locataire s’est présenté mardi soir et, moins d’une heure plus tard, il a envoyé un SMS au propriétaire à l’étage l’informant que les toilettes fuyaient. Le propriétaire a déclaré aux policiers qu’il vérifiait les toilettes lorsqu’il s’est retourné et a vu le locataire pointer une arme sur lui.

Il a déclaré que le locataire lui avait attaché les mains et les pieds avec des attaches et s’était enfui avec son portefeuille, qui contenait de l’argent liquide et des cartes de crédit, selon la police.

Les policiers ont identifié un suspect de 26 ans à l’aide de la pièce d’identité que le locataire avait enregistrée auprès d’Airbnb, indique le rapport de police. La police a obtenu un mandat d’arrêt contre le locataire, notamment pour vol à main armée et voies de fait graves.

Aucune arrestation n’avait été signalée dimanche.