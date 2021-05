Un invité au Roadshow d’Antiquités en larmes après la bombe de la montre Rolex de son père

Un homme d’âge moyen de l’Oxfordshire a fondu en larmes après avoir a amené la Rolex de son défunt père pour évaluation.

L’invité masculin portait deux sangles supplémentaires et une facture avec la Rolex de son défunt père qu’il avait achetée 132 £ en 1972.

6 L’invité masculin a été submergé d’émotion alors que la montre de son défunt père obtient une évaluation incroyable

6 La Rolex de son père qu’il a achetée 132 £ en 1972

L’invité a déclaré: « Il l’a acheté pour lui-même en 1972, quand j’avais sept ans et moi, ma mère, mon père et mon frère sommes allés à Birmingham pour l’acheter. »

Il est resté sans voix alors que l’expert Richard Price lui a dit que la montre valait environ 20000 £.

Le choc sur tout le visage, il s’est tourné vers sa famille et a dit: «Cela signifie absolument tout pour moi, cela fait partie de mon père. Une montre très, très spéciale qui est, et ce sera pour toujours. «

Richard a déclaré que les sangles à elles seules valaient une « somme d’argent ».

6 Richard Price a déclaré à l’invité que la Rolex serait d’environ 20000 £

6 Il a également conservé la facture et deux sangles supplémentaires

Son défunt père lui a donné la montre Rolex des mois avant sa mort.

L’invité a noté: « Mon père, il a adoré ce programme et il aurait adoré voir sa montre ici, mais il ne se serait pas soucié de ce que cela valait. »

Les fans se sont rendus sur Twitter pour partager leurs réactions émotionnelles.

L’un d’eux a déclaré: « L’émotion du gars sachant combien vaut la Rolex de son défunt père et le visage de son fils voyant son père réagir comme ça est un #antiquesroadshow approprié. »

6 Richard a remarqué le cadran

Un deuxième a écrit: «Wow. Cet homme n’a tout simplement pas pleuré. Mais 20 000 £ pour une montre de 50 ans… assez incroyable! »

Un autre a déclaré: «Papa est sur la lune avec l’évaluation de la montre.»

Richard a expliqué: «Au cours de cette période de 10 ans, cette montre a été fabriquée avec six types de cadrans différents, mais la chose importante à voir est que le vôtre a les pieds en premier.»

6 L’invité s’est tourné vers sa famille alors qu’il était porté aux larmes

«Les trois premiers cadrans, c’était les mètres en premier et nous nous référons à ceux qui sont marqués un, deux, toi. Le vôtre est un cadran Mark à quatre et c’est le premier des trois cadrans différents avec les pieds en premier. »

Il a ajouté: «C’est une belle montre, et cela ressemble à la facture et au reçu d’origine. [It was bought for] 132 £? »

«La raison pour laquelle je pense que cela pourrait être la version provisoire dont il a été équipé est parce que vous avez une date là-bas et il est indiqué, 271, le deuxième trimestre de 1971.»

Antiques Roadshow est disponible en streaming sur iPlayer.