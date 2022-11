Un investisseur en crypto a vu de sérieux «drapeaux rouges» avec le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried, fondateur et directeur général de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, lors d’une audience du Comité sénatorial de l’agriculture, de la nutrition et des forêts à Washington, DC, le mercredi 9 février 2022. Sarah Silbiger | Bloomberg | Getty Images

De sérieux drapeaux rouges autour du FTX de Sam Bankman-Fried ont émergé avant même le lancement de l’échange de crypto-monnaie désormais assiégé, selon un des premiers investisseurs potentiels. Alex Pack, désormais associé directeur de la société de capital-risque basée à New York Hack VC, a déclaré avoir rencontré Bankman-Fried en 2018. À l’époque, l’entrepreneur n’avait pas encore fondé FTX et cherchait un financement pour une autre société qu’il avait créée, Alameda. Rechercher. Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG de FTX vendredi dernier alors que la société de cryptographie a déposé une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11. La centrale de cryptographie, autrefois évaluée à 32 milliards de dollars, s’est effondrée en quelques jours au milieu d’une crise de liquidité et d’allégations selon lesquelles elle abusait des fonds des clients. La Securities and Exchange Commission et le ministère de la Justice enquêtent sur ce qui s’est passé, selon Le journal de Wall Street.

Et jeudi, le PDG nouvellement nommé de FTX, John Ray III, a déclaré dans un dossier déposé devant le tribunal américain des faillites qu'”au cours de ses 40 années d’expérience dans le domaine juridique et de la restructuration”, il n’avait jamais vu “un échec aussi complet des contrôles d’entreprise et une absence aussi totale de contrôle digne de confiance”. informations financières telles qu’elles se sont produites ici.” En 2018, Bankman-Fried était un fondateur relativement inconnu à la recherche d’un accord sur le marché émergent de la cryptographie. Pack a déclaré que Bankman-Fried recherchait des “millions à un chiffre” en capitaux propres auprès de l’ancienne société de cryptographie de Pack, Dragonfly Capital, qu’il a cofondée. Dragonfly est une entreprise technologique en phase de démarrage qui investit dans la technologie blockchain et était à l’époque un fonds de 100 millions de dollars cherchant à aider les startups cryptographiques. Pack, qui a neuf ans d’expérience dans l’espace, avait auparavant été directeur de l’investissement en réseau chez Bain Capital Ventures, un partenaire chez AngelList et a travaillé chez Arbor Ventures à Hong Kong. Au début, dit Pack, tout semblait bien. “J’ai été captivé par lui pendant le premier mois jusqu’à ce qu’il nous montre tout”, le décrivant comme “incroyablement intelligent et charismatique”. Sur une période d’environ cinq à six mois, a déclaré Pack, lui et son équipe ont rencontré Bankman-Fried plus d’une douzaine de fois. Mais après une diligence raisonnable approfondie, Pack a déclaré que tout le monde était arrivé à la même conclusion. “Après avoir passé des mois avec lui, nous avons réalisé que sa prise de risque était catastrophique”, a déclaré Pack à CNBC. “Nous l’avons regardé et avons vu des drapeaux rouges – trop de risques.” Pack a fourni à CNBC des copies d’un historique de WeChat qu’il avait avec Bankman-Fried en 2018 et 2019 qui montrent que les deux discutent d’un accord potentiel. Mais alors que l’équipe de Pack faisait preuve de diligence raisonnable, il a déclaré que la sonnette d’alarme s’était déclenchée. Le bilan d’Alameda a montré “une perte massive inhabituelle de plus de 10 millions de dollars, très rapidement”, selon Pack. Pack a déclaré qu’il semblait s’agir d’une erreur commerciale ou d’une série d’erreurs commerciales. Et il y avait une ambiguïté autour des pertes. “Nous n’avons jamais pu comprendre : était-ce de la fraude, était-ce une prise de risque massive, était-ce un tas d’erreurs honnêtes ?”