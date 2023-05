Un investisseur derrière un fonds de haute technologie prévient que le rallye des méga-capitalisations fonctionne sur les vapeurs

L’investisseur derrière un des 10 meilleurs ETF mondiaux voit une tendance baissière dans le rallye Big Tech.

Anna Paglia, qui supervise la technologie lourde Fiducie Invesco QQQ voit des signes que les investisseurs commencent à adopter une approche défensive envers le groupe.

« Si vous regardez les flux qui sont stables depuis le début de l’année, cela indique qu’il n’y a vraiment pas de conviction élevée à court terme », a déclaré cette semaine le responsable mondial des fonds négociés en bourse et des stratégies indexées de la société à « ETF Edge ».

Le QQQ, qui suit la Nasdaq 100 indice, a atteint un sommet de 52 semaines vendredi. De plus, il a surpassé le S&P 500 de plus de 17 % en 2023.

Plus de la moitié des allocations du fonds sont dans des valeurs technologiques. Les principaux avoirs de l’ETF comprennent Microsoft , Pomme , Amazone et Alphabet — qui sont en hausse de plus de 30 % depuis le début de l’année.

Deux autres principaux titres, Métaplates-formes et Nvidia , sont en hausse de plus de 100 % sur l’année. Nvidia devrait publier ses résultats trimestriels mercredi.

« Les gens ne savent pas si … cette performance est uniquement motivée par les méga plafonds ou s’il y a plus là-dedans », a-t-elle déclaré.

Cependant, Paglia suggère que les problèmes ne sont pas permanents.

« Nous croyons toujours fermement au QQQ, mais c’est une question d’attente pour nos clients », a-t-elle déclaré.

Le QQQ a augmenté de près de 4 % cette semaine.